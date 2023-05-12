Происшествия

43 минуты назад

В подпорной стене на Петровском спуске образовалась дыра

6 424
#подпорная стена #каменная плитка
В подпорной стене на Петровском спуске образовалась дыра

Отверстие в каменной облицовке рядом с мемориалом Гражданской войны уже обследовали.

В каменной облицовке подпорной стены на Петровском проезде в Липецке образовалась дыра. Через это отверстие уже видно кирпичную кладку. Облицовочные камни вокруг него продолжают отходить от стены.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме подпорной стены в районе Петровского спуска известно. 

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- Специалисты управления провели обследование и замеры разрушений. Сейчас они определяют перечень работ и рассчитывают затраты, необходимые для восстановления облицовки,  - рассказали в мэрии.

Напомним, что два года назад с наружных стен расположенного рядом подземного перехода также отлетала каменная плитка. 

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Судя по оторванному поручню перил, объект требует большего внимания со стороны властей.
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#подпорная стена #каменная плитка

Комментарии (6)

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Однако

9 минут назад
Во всём виноваты закладчики...
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!

14 минут назад
Она там уже давно ! Это не новость
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Алкан лтз

21 минуту назад
Я думаю эта дыра образовалась не спроста! Видимо в стене была замурована закладуха старинных золотых монет.
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Липчанин

28 минут назад
До революции на этом месте была широкая лестница от казёной гостиницы
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я

28 минут назад
Там и здание сверху немного того. Руинируется потихоньку.
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Ванька Грозный

34 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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