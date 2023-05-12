Происшествия
43 минуты назад
В подпорной стене на Петровском спуске образовалась дыра
Отверстие в каменной облицовке рядом с мемориалом Гражданской войны уже обследовали.
В каменной облицовке подпорной стены на Петровском проезде в Липецке образовалась дыра. Через это отверстие уже видно кирпичную кладку. Облицовочные камни вокруг него продолжают отходить от стены.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме подпорной стены в районе Петровского спуска известно.
- Специалисты управления провели обследование и замеры разрушений. Сейчас они определяют перечень работ и рассчитывают затраты, необходимые для восстановления облицовки, - рассказали в мэрии.
Напомним, что два года назад с наружных стен расположенного рядом подземного перехода также отлетала каменная плитка.
Судя по оторванному поручню перил, объект требует большего внимания со стороны властей.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме подпорной стены в районе Петровского спуска известно.
- Специалисты управления провели обследование и замеры разрушений. Сейчас они определяют перечень работ и рассчитывают затраты, необходимые для восстановления облицовки, - рассказали в мэрии.
Напомним, что два года назад с наружных стен расположенного рядом подземного перехода также отлетала каменная плитка.
Судя по оторванному поручню перил, объект требует большего внимания со стороны властей.
Однако
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Алкан лтз
Липчанин
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Ванька Грозный