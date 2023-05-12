Происшествия

сегодня, 13:54

Дело о стрельбе и резне на улице Свиридова ушло в суд

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#покушение на убийство
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По версии следствия, на лестничном марше на 13-м этаже обвиняемый не менее шести раз выстрелил в преследуемого мужчину.

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В суд передано уголовное дело в отношении 38-летнего липчанина, который обвиняется в покушении на убийство 32-летнего собутыльника.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай произошёл в ночь с 23 на 24 октября прошлого года  в доме №14 по улице Свиридова в Липецке. Напомним, 24 октября в 02:51 камеры наблюдения, установленные в доме №14 по улице Свиридова, зафиксировали, как в лифт заползает окровавленный мужчина.

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На записи чётко видны глубокое пулевое ранение на левом боку мужчины, повязка на левой ноге, окровавленные тело и лицо.

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Оказалось, что мужчины вместе выпивали в одной из квартир и в какой-то момент поссорились. По версии следствия, 38-летний обвиняемый достал складной нож, разложил его, подошёл к сидящему на стуле знакомому и нанёс им один удар в левое бедро, после чего отошёл в сторону. Затем обвиняемый пустил в ход кулаки и нанёс потерпевшему удар по лицу, от которого последний упал на пол.

Следствие полагает, что когда потерпевший поднялся с пола на стул, 38-летний мужчина достал травматический пистолет модели «П-М17Т» калибра 9 миллиметров и произвёл один выстрел в грудь 32-летнему мужчине. Тот испугался за свою жизнь, выбежал в подъезд и попытался скрыться по лестничному маршу. При этом на лестничном марше на 13-м этаже обвиняемый не менее шести раз выстрелил в преследуемого мужчину.

Судмедэксперты диагностировали потерпевшему проникающее ранение в межреберье и оскольчатый перелом четвёртого ребра слева, ранение лёгкого, ушиб сердца, раны на подмышечной линии и на левом бедре и другие травмы. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Следствием действия обвиняемого были квалифицированы по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.

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3 1328
#покушение на убийство
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Комментарии (3)

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Липчанин.

50 минут назад
Вы ещё не видели что поколение тик тока вытворяет...
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От скуки

сегодня, 14:23
быдло так развлекается ! На что то умное они не способны !
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Липчанка

сегодня, 14:08
Быдло наше липецкое не умеет ни пить ни отдыхать...только амбиции только сразу бить убивать калечить
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