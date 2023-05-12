Происшествия

49 минут назад

По факту гибели велосипедиста возбуждено уголовное дело

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#ДТП
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По факту гибели велосипедиста возбуждено уголовное дело

ДТП произошло 2 мая в Липецком районе.

По факту гибели велосипедиста 2 мая на дороге Хлевное-Липецк возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Напомним, 2 мая в 21:00 в Липецком районе на 47-м километре дороги Хлевное–Липецк под автомобиль «Хендай» с 29-летним водителем за рулём попал 58-летний велосипедист. Велосипедист погиб на месте.

1 871
#ДТП
1

Комментарии (1)

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Йцукен

22 минуты назад
А что делал двухколесный на магистрали ??
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