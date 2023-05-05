Концерт маэстро Гергиева собрал в Липецке аншлаг

В областном центре культуры начался концерт всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра.





Несмотря на будний день, зал центра культуры оказался полон. Многие пришли с цветами.Как выяснил GOROD48 у собравшиеся публики, ради выступления маэстро зрители брали отгулы на работе. Репертуар концерта не знает никто: Гергиев держит его в секрете от публики, считая, что так будет интереснее.

2 мая Валерию Гергиеву исполнилось 70 лет, но даже юбилей не заставил его отменить тур по городам России в рамках традиционного Московского Пасхального фестиваля.

16 апреля первый концерт был дан в Твери, затем Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра отправился по 30-ти городам России, среди которых Омск, Челябинск, Екатеринбург, Самара… Липецк стал одной из последних точек маршрута. 9 мая тур завершится сцене большого зала Московской консерватории.

В наш город Гергиев и музыканты прибыли на специально выделенном поезде, в котором преодолели уже почти 16 тысяч километров.