Культура

вчера, 22:33

Концерт Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра в фотографиях

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#Валерий Гергиев #концерт
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На липецкой сцене Маэстро просто не мог не исполнить произведения нашего земляка Тихона Хренникова.

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Как мы уже сообщали, концерт всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева сегодня собрал полный зал в ОЦКНТ, несмотря на рабочий день.

Липецк стал одним из 30-ти городов, который маэстро решил объехать вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра во время гастрольного тура в рамках ХХII Московского пасхального тура с 16 апреля по 9 мая.

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Для каждого города во время тура Гергиев подбирает свою программу, держа ей в секрете от зрителей. В Липецке он исполнил симфонические картины Анатолия Лядова, сочинение Модеста Мусоргского для оркестра «Ночь на Лысой горе» и, конечно, не могли не прозвучать произведения нашего земляка уроженца Ельца Тихона Хренникова.

Излишне говорить, что публика после каждого отрывка приветствовала 70-летнего мастера и его музыкантов криками: «Браво!».

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#Валерий Гергиев #концерт
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Комментарии (1)

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