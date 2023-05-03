Общество

6 минут назад

После 10-дневной ярмарки пешеходная зона на площади Победы вновь стала автостоянкой

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#площадь Победы
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После 10-дневной ярмарки пешеходная зона на площади Победы вновь стала автостоянкой

Причина — убранные муниципалитетом болларды, которые препятствовали заезду машин.

С 17 по 27 апреля пешеходную зону площади Победы отдали под ярмарку легкой промышленности. 28 числа ярмарку свернули, а уже в субботу и воскресение под дорожный знак 4.5.1. стали заезжать и парковаться водители. Итак, то, с чем долгое время боролась мэрия, снова стало проблемой?

В управлении главного смотрителя администрации Липецка сообщили, что болларды на время ярмарки легкой промышленности перевезли к остановке «Проспект Победы».

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В мэрии пообещали «в ближайшее время вернуть ограничители на их прежнее место».
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#площадь Победы
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