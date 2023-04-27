Происшествия

сегодня, 12:40

Наглого магазинного вора задержал наряд ППС

3 899
#кража #грабеж

На глазах покупателей 23-летний липчанин набил продуктами сумку, а затем растолкал охранников.

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На проспекте Мира наряд патрульно-постовой службы задержал 23-летнего жителя Липецка, подозреваемого в похищении из супермаркета продуктов. Из-за того, что задержанный отталкивал охранника магазина, его действия квалифицированы по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Преступление, как сообщает пресс-служба областного УМВД, было совершено 25 апреля. Набрав в супермаркете на проспекте Мира полную сумку продуктов: сыра, масла и рыбы, липчанин попытался уйти из магазина.

«В кассовой зоне продавец и охранник остановили похитителя и предложили вернуть товар на место или оплатить его стоимость. Злоумышленник стал отталкивать представителя магазина, причинив ему телесные повреждения, а затем выбежал на улицу. О факте грабежа незамедлительно было сообщено в полицию», — сообщает полици .

Стоимость украденного составила 3011 рублей. Оказалось, что задержанный неоднократно судим за имущественные преступления.

3 899
#кража #грабеж

Комментарии (3)

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Говорят

39 минут назад
Так то ж была просрочка
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Вася

43 минуты назад
Всё кругом народное , всё кругом моё.
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Викторм

51 минуту назад
Хорошо бы посадили..
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