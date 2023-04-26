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15 улиц в частном секторе Липецка отсыпят асфальтобетонной крошкой

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#ремонт дорог
15 улиц в частном секторе Липецка отсыпят асфальтобетонной крошкой

Срез вывезут с попавших в реконструкцию 38 дорог в городе.

В начале апреля в горсовете председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунова сообщил, что в Сселках и Желтых Песках шлаком отсыпят три дороги. Также он пообещал, что в ремонт асфальтобетонной крошкой попадут некоторые улицы частного сектора.

- Перечень адресов для отсыпки шлаком и срезом мы составляем на основании обращений жителей Липецка. Это - дороги без твёрдого покрытия, проезды по частному сектору. Именно туда направим асфальтобетонную крошку с объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - пояснили GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.

В этом году асфальтобетонной крошкой отсыплют 15 дорог по улицам Провинциальной, Тюленина, Чехова, Небесной, переулок Дружный и другие. Планируемая общая площадь отсыпки – свыше 53,6 тысяч квадратных метров. Вначале строители грейдером разровняют срез на дорогах, затем уплотнят его катком.

Такой вид работ в мэрии называют временной мерой. В МБУ «Управление благоустройства Липецка» прорабатывают возможность асфальтирования таких улиц.
409
#ремонт дорог

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