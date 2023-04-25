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Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация
У пенсионера во время купания случился инсульт, он не смог выбраться из ванной, а туда лилась слишком горячая вода.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил во время купания в ванной ожоги 15% тела.
У пенсионера случился инсульт, он не смог выбраться из ванной, к тому же туда лилась слишком горячая вода. В результате мужчина получил сильные ожоги.
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17.04.2023 14:06Здоровье
Пенсионер
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Лиза