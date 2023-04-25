Здоровье

сегодня, 10:15

Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация

3 1154
#ожог
Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация

У пенсионера во время купания случился инсульт, он не смог выбраться из ванной, а туда лилась слишком горячая вода.

Служба санавиации доставила из Добринки в областной ожоговый центр 77-летнего пенсионера, который получил сильные ожоги во время купания в ванной.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил во время купания в ванной ожоги 15% тела.

У пенсионера случился инсульт, он не смог выбраться из ванной, к тому же туда лилась слишком горячая вода. В результате мужчина получил сильные ожоги.
3 1154
#ожог

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

5 минут назад
Когда в годах ,надо в ванной только под присмотром,можно и упасть.Коллеге выздоровления.
ответить

!

40 минут назад
Выздоровления
ответить

Лиза

55 минут назад
Скорейшего выздоровления и восстановления мужчине.
ответить
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
13
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ
#ОРВИ #грипп #коронавирус
4
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ

вчера, 17:02

Здоровье
В Липецкой области уже 247 человек пострадали от клещей
#клещи
2
В Липецкой области уже 247 человек пострадали от клещей

вчера, 13:18

Здоровье
Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами
#ожог
11
Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами

20.04.2023 14:17

Здоровье
Андрей Филатов: «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «Омикрон»
#коронавирус
16
Андрей Филатов: «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «Омикрон»

20.04.2023 13:01

Здоровье
На минувшей неделе ОРВИ заболели 5 486 человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
4
На минувшей неделе ОРВИ заболели 5 486 человек

17.04.2023 14:06

Здоровье
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике
#вакцинация #прививка
4
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике

14.04.2023 18:34

Здоровье