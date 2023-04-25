Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация

У пенсионера во время купания случился инсульт, он не смог выбраться из ванной, а туда лилась слишком горячая вода.

Служба санавиации доставила из Добринки в областной ожоговый центр 77-летнего пенсионера, который получил сильные ожоги во время купания в ванной.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил во время купания в ванной ожоги 15% тела.



У пенсионера случился инсульт, он не смог выбраться из ванной, к тому же туда лилась слишком горячая вода. В результате мужчина получил сильные ожоги.

