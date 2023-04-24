Общество

47 минут назад

Липчанка ищет хозяйку покусавшего её шпица

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#животные #собака
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Липчанка ищет хозяйку покусавшего её шпица

В травмпункте женщине сказали, что за собакой нужно установить 10-дневное наблюдение.

Сегодня днём в Липецке на площади Мира у магазина «Сытый батька» 53-летнюю липчанку укусил шпиц. На улице женщине встретились две дамы с собачками, и один из песиков цапнул её за ногу.

Женщина сразу не придала укусу должного внимания, и отпустила с миром и хозяйку, и шпица.

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А потом поехала в травмпункт больницы №4 «Липецк-Мед», и оказалось, что необходимо исключить бешенство у животного и установить за собакой 10-дневное наблюдение.

Теперь женщина не знает, где и как искать даму с собачкой. Поэтому хозяйку животного просят откликнуться по телефону: 8-969-972-7405.
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#животные #собака
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Комментарии (1)

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Animal planet.

30 минут назад
Хозяева шпицов и всяких той терьеров, очень высокомерные людишки.
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