Липчанка ищет хозяйку покусавшего её шпица

В травмпункте женщине сказали, что за собакой нужно установить 10-дневное наблюдение.

Сегодня днём в Липецке на площади Мира у магазина «Сытый батька» 53-летнюю липчанку укусил шпиц. На улице женщине встретились две дамы с собачками, и один из песиков цапнул её за ногу.Женщина сразу не придала укусу должного внимания, и отпустила с миром и хозяйку, и шпица.А потом поехала в травмпункт больницы №4 «Липецк-Мед», и оказалось, что необходимо исключить бешенство у животного и установить за собакой 10-дневное наблюдение.Теперь женщина не знает, где и как искать даму с собачкой. Поэтому хозяйку животного просят откликнуться по телефону: 8-969-972-7405.