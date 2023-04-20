Здоровье

40 минут назад

Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами

3 569
#ожог
Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами

Стоит вопрос о проведении операции по пересадке кожи. 

В областной ожоговый центр поступила 70-летняя жертва социальных сетей. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанка получила химический ожог, пытаясь снять боль в колене по советам из «Тик Тока».

Для этого женщина сделала растирку из раствора с анальгезирующими, расслабляющим и противовоспалительным свойствами и таблеток — лекарственного препарата, предназначенного для снижения боли, воспаления и жара.

Самостоятельно изготовленную мазь женщина на сутки наложила в виде компресса на колено. А когда сняла — поняла, что сожгла ногу.

Женщина госпитализирована с ожогами II и III степеней. Возможна операция по пересадке кожи. Медики призывают липчан не заниматься самолечением.
3 569
#ожог

Комментарии (3)

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Как гость
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Хельга

3 минуты назад
Гость, скорее всего, и возможно у неё аллергия на какой-то компонет из рецепта.
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Гость

12 минут назад
Наверное, неразбавленный Димексид прикладывала.
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гостья

26 минут назад
70 лет дожила, а ума не нажила...
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