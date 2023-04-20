Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами

Стоит вопрос о проведении операции по пересадке кожи.

В областной ожоговый центр поступила 70-летняя жертва социальных сетей. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанка получила химический ожог, пытаясь снять боль в колене по советам из «Тик Тока».



Для этого женщина сделала растирку из раствора с анальгезирующими, расслабляющим и противовоспалительным свойствами и таблеток — лекарственного препарата, предназначенного для снижения боли, воспаления и жара.



Самостоятельно изготовленную мазь женщина на сутки наложила в виде компресса на колено. А когда сняла — поняла, что сожгла ногу.



Женщина госпитализирована с ожогами II и III степеней. Возможна операция по пересадке кожи. Медики призывают липчан не заниматься самолечением.