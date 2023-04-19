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В Балашихе найдено тело пропавшей 3-летней девочки
По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры.
В подмосковной Балашихе обнаружено тело 3-летней девочки, на поиски которой была ориентирована полиция, СК РФ и сотни волонтеров.
По предварительным данным, погибшую девочку нашли на козырьке подъезда дома, в котором она жила вместе с матерью. Детали трагедии и обстоятельства гибели ребенка проверяются.
Ранее сообщалось, что мама девочки трагически погибла. Она приехала в Подмосковье из Луганска и испытывала серьезные психологические проблемы на фоне посттравматического стрессового расстройства.
Оперативники и криминалисты осмотрели квартиру, где ребенок жил с матерью. По предварительным данным, женщина совершила суицид.
Ранее сообщалось, что на козырьке подъезда многоэтажного дома было обнаружено тело 39-летней женщины с травмами, характерными при падении с высоты. Каких-либо других повреждений не обнаружено.
В ходе проведения проверки установлено, что 3-летняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью в квартире, бесследно исчезла. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Поисковые группы обследовали реку Пехорка и канализационные коллекторы, опросили соседей. К поискам ребенка подключились волонтеры "Лизы Алерт" и просто неравнодушные жители Подмосковья и столицы. Девочку искали больше суток. Прокуратура взяла под контроль расследование.
Позднее в ходе детального осмотра места падения женщины было обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты.
По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры, - сообщает СК РФ.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
По предварительным данным, погибшую девочку нашли на козырьке подъезда дома, в котором она жила вместе с матерью. Детали трагедии и обстоятельства гибели ребенка проверяются.
Ранее сообщалось, что мама девочки трагически погибла. Она приехала в Подмосковье из Луганска и испытывала серьезные психологические проблемы на фоне посттравматического стрессового расстройства.
Оперативники и криминалисты осмотрели квартиру, где ребенок жил с матерью. По предварительным данным, женщина совершила суицид.
Ранее сообщалось, что на козырьке подъезда многоэтажного дома было обнаружено тело 39-летней женщины с травмами, характерными при падении с высоты. Каких-либо других повреждений не обнаружено.
В ходе проведения проверки установлено, что 3-летняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью в квартире, бесследно исчезла. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Поисковые группы обследовали реку Пехорка и канализационные коллекторы, опросили соседей. К поискам ребенка подключились волонтеры "Лизы Алерт" и просто неравнодушные жители Подмосковья и столицы. Девочку искали больше суток. Прокуратура взяла под контроль расследование.
Позднее в ходе детального осмотра места падения женщины было обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты.
По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры, - сообщает СК РФ.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.