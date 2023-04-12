Происшествия

сегодня, 10:28

Мужчина и женщина поссорились в баре: дошло до поножовщины

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#поножовщина #конфликт
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Мужчина и женщина поссорились в баре: дошло до поножовщины

Пустивший в ход складной нож 42-летний липчанин 2 года и 7 месяцев проведёт в колонии.

Советский районный суд вынес приговор 42-летнему липчанину сразу по двум статьям уголовного кодекса: по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, этот конфликт разыгрался 7 марта прошлого года в баре «Мадера» на улице Космонавтов. Все участники событий были пьяны. Первоначально поссорились мужчина и женщина. По словам подсудимого, женщина стала к нему приставать, просила купить ей алкоголь, потом позволила себе нелицеприятные замечания, и в конце концов в ходе конфликта нанесла своему оппоненту два удара кулаком по лицу.

В результате обиженный мужчина сначала вышел на улицу, вытер с лица кровь, а потом вернулся обратно в бар, достал складной нож и напал с ним на находящегося рядом с этой женщиной мужчину, а после и саму женщину, которая пыталась разнять мужчин. Мужчине он нанёс один удар ножом в грудную клетку, два удара в поясницу и один — в левое бедро.

Первой распустившей руки женщине досталось ещё больше: отмахиваясь от неё ножом, разгневанный посетитель нанёс ей проникающие ранения в грудь и в межреберье в районе подмышки. Раны были настолько глубокие, что в плевральной области скопились воздух и кровь. Когда женщина упала на пол, мужчина испугался и вышел из бара. Нож он выкинул по пути, но потом одумался и сам пошёл в полицию.

В результате напавшего на двух посетителей бара мужчину признали виновным и путём частичного сложения наказаний приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу потерпевшей женщины 250 000 рублей в счёт возмещения морального вреда и процессуальные издержки в 18 000 рублей.
2 967
#поножовщина #конфликт
2

Комментарии (2)

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Колян.

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Алкаши.развлекаются.
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Бред
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