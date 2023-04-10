Общество

24 минуты назад

С ельчанина — бывшего сотрудника столичного СИЗО потребовали 6,6 миллиона рублей

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#УФСИН
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С ельчанина — бывшего сотрудника столичного СИЗО потребовали 6,6 миллиона рублей

Но взыскать деньги не удалось.

В Елецкий городской суд с иском к 40-летнему мужчине обратилось федеральное казенное учреждение СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, администрация исправительного учреждения попыталась взыскать с ельчанина — своего бывшего сотрудника материальный ущерб в 6 640 099 рублей.

Доводы обосновали тем, что мужчина проходил службу в СИЗО, а в 2021 году в ходе ревизии и по данным бухгалтерского учета было выявлено, что при увольнении им не передано числящееся за ним имущество на сумму 6 640 099 рублей, само это имущество не нашли. 

Но поскольку учреждением УФСИН не было предоставлено достоверных доказательств, подтверждающих наступление ущерба в результате противоправных действий ельчанина, а также был нарушен сам порядок проведения инвентаризации, вскрывшей пропажу, суд не нашел оснований для возмещения ущерба бывшему работодателю.
240
#УФСИН
2

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