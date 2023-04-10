Происшествия

16 минут назад

Полиция проверяет обстоятельства падения мужчины на козырек подъезда общежития

314
#падение с высоты
Полиция проверяет обстоятельства падения мужчины на козырек подъезда общежития

45-летний мужчина разбил лицо и получил сотрясение мозга.

УМВД РФ по Липецку проверяет обстоятельства, при которых в минувшую субботу 45-летний мужчина упал на козырек пятиэтажного общежития по улице Островского, 4.

Мужчину с признаками падения с высоты с козырька снимали спасатели управления ГО и ЧС мэрии Липецка. Врачи скорой помощи доставили липчанина в первую городскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, рваные раны лица. Из-за состояния алкогольного опьянения пациент не смог вспомнить обстоятельств падения из окна.
314
#падение с высоты

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