Происшествия

сегодня, 13:40

20-летний липчанин — курьер мошенников обманул кураторов и пытался спрятаться в Ростовской области

4 933
#мошенничество

Однако за ним пришли полицейские.

Загрузка плеера
Оперативники уголовного розыска областного и городского управлений МВД задержали в Ростовской области 20-летнего липчанина. Полицейские полагают, что задержанный участвовал в пяти телефонных мошенничествах — забирал деньги у обманутых пенсионеров и отправлял их кураторам. Во время последнего эпизода курьер присвоил 205 тысяч рублей и сбежал в Ростовскую область.

Как установили полицейские, юноша нашёл объявление о работе посыльным в одном из мессенджеров и знал, что будет являться участником преступной схемы. 

Полицейские установили причастность задержанного к пяти мошенничествам на территории Липецка. Жертвам обмана от 75 до 88 лет. Всем им звонили с рассказом о родственниках, которые стали виновниками дорожных аварий с тяжкими последствиями, и требовали деньги за закрытие возможных уголовных дел. По данным следствия,  деньги забирал 20-летний липчанин, 10% от суммы он оставлял себе, а остальное переводил кураторам схемы.  

Общая сумма ущерба, причинённого обманутым старикам, составила 790 тысяч рублей.

«Выполнив последний заказ и забрав у пенсионерки 205 тысяч рублей, курьер оставил их  себе, отключил мобильный телефон и в спешке покинул город. Задержание злоумышленника проводилось в Ростовской области, куда он приехал для продолжения преступной деятельности. Прибыв на территорию другого региона, молодой человек снял квартиру и вновь подал заявку в мессенджерах на «трудоустройство» посыльным мошенников. Однако его планы нарушили липецкие оперативники», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Следственными органы возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы. 

4 933
#мошенничество

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот так,

15 минут назад
Пытался обмануть кураторов кураторов.
ответить

Оперативник

34 минуты назад
А вот если бы так же бысть ловили не тех кто кураторам не донес, а всех кто персионеров "грабит". Но нет, так же нельзя.
ответить

Витек

46 минут назад
Да, видать сильна у кураторов крыша, что им так плотно занялись.
ответить

не надо

сегодня, 14:01
"кураторов" обманывать
ответить

Еще в рубрике

В аварии на улице Бехтеева получила травмы двухлетняя девочка
#авария #ДТП
В аварии на улице Бехтеева получила травмы двухлетняя девочка

сегодня, 11:26

Происшествия
На улице Социализма из горящего дома спасли человека
#МЧС #пожар
1
На улице Социализма из горящего дома спасли человека

сегодня, 09:38

Происшествия
За удар соседа железякой липчанина осудили к 4 месяцам исправительных работ
#побои
За удар соседа железякой липчанина осудили к 4 месяцам исправительных работ

сегодня, 09:32

Происшествия
«ГАЗель» слетела в кювет после столкновения с «Нивой»
#авария #ДТП
5
«ГАЗель» слетела в кювет после столкновения с «Нивой»

вчера, 15:11

Происшествия
Дело о резонансном ДТП с двумя автобусами направлено в суд
#ДТП #автобус
10
Дело о резонансном ДТП с двумя автобусами направлено в суд

вчера, 13:34

Происшествия
Липецкий водитель китайского «Шамана» опрокинул в Воронеже «ГАЗель»
#ДТП
Липецкий водитель китайского «Шамана» опрокинул в Воронеже «ГАЗель»

вчера, 13:25

Происшествия