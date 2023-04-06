20-летний липчанин — курьер мошенников обманул кураторов и пытался спрятаться в Ростовской области

Однако за ним пришли полицейские.





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Оперативники уголовного розыска областного и городского управлений МВД задержали в Ростовской области 20-летнего липчанина. Полицейские полагают, что задержанный участвовал в пяти телефонных мошенничествах — забирал деньги у обманутых пенсионеров и отправлял их кураторам. Во время последнего эпизода курьер присвоил 205 тысяч рублей и сбежал в Ростовскую область.



Как установили полицейские, юноша нашёл объявление о работе посыльным в одном из мессенджеров и знал, что будет являться участником преступной схемы.



Полицейские установили причастность задержанного к пяти мошенничествам на территории Липецка. Жертвам обмана от 75 до 88 лет. Всем им звонили с рассказом о родственниках, которые стали виновниками дорожных аварий с тяжкими последствиями, и требовали деньги за закрытие возможных уголовных дел. По данным следствия, деньги забирал 20-летний липчанин, 10% от суммы он оставлял себе, а остальное переводил кураторам схемы.



Общая сумма ущерба, причинённого обманутым старикам, составила 790 тысяч рублей.



«Выполнив последний заказ и забрав у пенсионерки 205 тысяч рублей, курьер оставил их себе, отключил мобильный телефон и в спешке покинул город. Задержание злоумышленника проводилось в Ростовской области, куда он приехал для продолжения преступной деятельности. Прибыв на территорию другого региона, молодой человек снял квартиру и вновь подал заявку в мессенджерах на «трудоустройство» посыльным мошенников. Однако его планы нарушили липецкие оперативники», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Следственными органы возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы.



