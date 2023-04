Магазины Zara и Bershka откроются в РФ с новыми названиями до конца мая

Магазины сменят названия на MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Все магазины бывшей Zara, а также другие точки, принадлежащие ранее испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны, - рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов."Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию", — заявил он.Уточняется, что Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в стране в данный момент торговые площади, но магазины откроются под новыми названиями: MAAG, DUB, ECRU, VILET.Причем у магазина на Кузнецком мосту, где ранее работала Zara, уже висит новый баннер — "MAAG. Скоро открытие". При этом на официальном сайте компании указано, что онлайн презентация новой коллекции пройдет 14 апреля.По словам Евтухова, правкомиссия согласовала сделку. "Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации <…> 30 марта 2023 года одобрила сделку по продаже 100 процентов акций АО "Новая Мода". Покупателями бизнеса Inditex, включая магазины Zara, в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран", — пояснил он.Он отметил, что цена сделки не разглашается. При этом на вопрос о том, как связана компания Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России, в Минпромторге не ответили.В октября 2022 года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила о том, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".