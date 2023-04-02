Ситуация с африканской чумой свиней в регионе напряженная

В Липецкой области 14 свиней и 18 кабанов заболели африканской чумой.

Как сообщили в управлении ветеринарии, в регионе проводится мониторинг по выявлению африканской чумы среди павших и отстрелянных кабанов и свиней. Среди них африканской чумы свиней не обнаружено.



Липецкие ветеринары просят, в случае обнаружения трупа дикого кабана, появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели, немедленно сообщить об этом в управление.







