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41 минуту назад
В США в результате стрельбы в приходской школе погибли 6 человек
В американском городе Нэшвилл в результате стрельбы в приходской школе погибли шесть человек.
Нападение на приходскую школу в американском Нэшвилле (штат Теннесси), в результате которого были застрелены трое детей и трое взрослых, устроила женщина-трансгендер, - передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что стрельба произошла накануне в частной христианской школе Ковенант, где обучаются около 200 учеников.
Отмечается, что женщина, вооруженная двумя автоматическими винтовками и пистолетом, застрелила трех девятилетних детей и трех взрослых сотрудников школы. Полиция ликвидировала нападавшую.
Сообщается, что 28-летняя нападавшая была идентифицирована как трансгендерная женщина. Известно, что ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Предположительно, женщина училась в этой школе.
Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк заявил на пресс-конференции, что полицейские нашли заявление, письменные принадлежности и карту школы в доме, где жила женщина.
По его словам, пока неясны мотивы преступления, - "на этот счет есть некоторая теория". "Мы расследуем все версии, и как только будем знать точно, сообщим", - добавил он.
Также есть указания на то, что женщина рассматривала другую цель для нападения, но была остановлена службой безопасности. По предварительным данным, она действовала в одиночку.
Уточняется, что стрельба произошла накануне в частной христианской школе Ковенант, где обучаются около 200 учеников.
Отмечается, что женщина, вооруженная двумя автоматическими винтовками и пистолетом, застрелила трех девятилетних детей и трех взрослых сотрудников школы. Полиция ликвидировала нападавшую.
Сообщается, что 28-летняя нападавшая была идентифицирована как трансгендерная женщина. Известно, что ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Предположительно, женщина училась в этой школе.
Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк заявил на пресс-конференции, что полицейские нашли заявление, письменные принадлежности и карту школы в доме, где жила женщина.
По его словам, пока неясны мотивы преступления, - "на этот счет есть некоторая теория". "Мы расследуем все версии, и как только будем знать точно, сообщим", - добавил он.
Также есть указания на то, что женщина рассматривала другую цель для нападения, но была остановлена службой безопасности. По предварительным данным, она действовала в одиночку.