сегодня, 13:51
Дорожки в сквере на улице Филипченко собираются закрыть ограждением
Доски, положенные липчанами, уже убрали.
Эти решения мэрия мотивирует безопасностью дорожного движения. И именно по соображениям безопасности движения из проекта благоустройства сквера исчезло обустройство покрытия пересекающих сквер народных троп.
«До утверждения проекта благоустройства сквера архитекторы, дорожники и ГИБДД обсуждали устройство дополнительных переходов по натоптанным тропам, но организовать пешеходный переход на перекрёстке по правилам безопасного дорожного движения нельзя. Выходить на проезжую часть по газонам в данном месте небезопасно. Поэтому обустройство стихийных троп было категорически запрещено. Для обеспечения соблюдения ПДД было высажено зеленое ограждение из кустарника, которое кроме этого помогает защитить территорию от пыли, очищают воздух», — сообщила пресс-служба мэрии.
У живущих в районе улицы Филипченко липчан эти аргументы вызвали недоумение. «Примерно 50 лет назад в переулке Космонавтов (ныне улица Филипченко) открылись два магазина: «Хлеб-молоко» и «Овощи-фрукты». И несколько поколений жителей дома 14/1 в том же переулке ходили в магазины по этим дорожкам, которые были заасфальтированы!», — написал GOROD48 после
публикации о вновь протоптанных через кустарник дорожках Владимир Ростовцев.
Cевастьян
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Джон Ленин
Сергей
Ха