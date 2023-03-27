Дорожки в сквере на улице Филипченко собираются закрыть ограждением

Доски, положенные липчанами, уже убрали.

Мэрия собирается закрыть дорожки, протоптанные липчанами через сквер на улице Филипченко, ограждением. Доски, которые горожане положили в грязь на импровизированных тропинках, убрали.Эти решения мэрия мотивирует безопасностью дорожного движения. И именно по соображениям безопасности движения из проекта благоустройства сквера исчезло обустройство покрытия пересекающих сквер народных троп.



«До утверждения проекта благоустройства сквера архитекторы, дорожники и ГИБДД обсуждали устройство дополнительных переходов по натоптанным тропам, но организовать пешеходный переход на перекрёстке по правилам безопасного дорожного движения нельзя. Выходить на проезжую часть по газонам в данном месте небезопасно. Поэтому обустройство стихийных троп было категорически запрещено. Для обеспечения соблюдения ПДД было высажено зеленое ограждение из кустарника, которое кроме этого помогает защитить территорию от пыли, очищают воздух», — сообщила пресс-служба мэрии.





У живущих в районе улицы Филипченко липчан эти аргументы вызвали недоумение. «Примерно 50 лет назад в переулке Космонавтов (ныне улица Филипченко) открылись два магазина: «Хлеб-молоко» и «Овощи-фрукты». И несколько поколений жителей дома 14/1 в том же переулке ходили в магазины по этим дорожкам, которые были заасфальтированы!», — написал GOROD48 после публикации о вновь протоптанных через кустарник дорожках Владимир Ростовцев.





Владимир утверждает, что в процессе обсуждения ремонта сквера на Филипченко мэрия пообещала сохранить все тропинки. Но этого почему-то не произошло. Проходы засыпали грунтом и посадили кустарник.