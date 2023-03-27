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Дорожки в сквере на улице Филипченко собираются закрыть ограждением

5 509
#сквер #благоустройство
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Дорожки в сквере на улице Филипченко собираются закрыть ограждением

Доски, положенные липчанами, уже убрали.

Мэрия собирается закрыть дорожки, протоптанные липчанами через сквер на улице Филипченко, ограждением. Доски, которые горожане положили в грязь на импровизированных тропинках, убрали. 



Эти решения мэрия мотивирует безопасностью дорожного движения. И именно по соображениям безопасности движения из проекта благоустройства сквера исчезло обустройство покрытия пересекающих сквер народных троп.


«До утверждения проекта благоустройства сквера архитекторы, дорожники и ГИБДД обсуждали устройство дополнительных переходов по натоптанным тропам, но организовать пешеходный переход на перекрёстке по правилам безопасного дорожного движения нельзя. Выходить на проезжую часть по газонам в данном месте небезопасно. Поэтому обустройство стихийных троп было категорически запрещено. Для обеспечения соблюдения ПДД было высажено зеленое ограждение из кустарника, которое кроме этого помогает защитить территорию от пыли, очищают воздух», — сообщила пресс-служба мэрии.




У живущих в районе улицы Филипченко липчан эти аргументы вызвали недоумение. «Примерно 50 лет назад в переулке Космонавтов (ныне улица Филипченко) открылись два магазина: «Хлеб-молоко» и «Овощи-фрукты». И несколько поколений жителей дома 14/1 в том же переулке ходили в магазины по этим дорожкам, которые были заасфальтированы!», — написал GOROD48 после публикации о вновь протоптанных через кустарник дорожках Владимир Ростовцев.

Владимир утверждает, что в процессе обсуждения ремонта сквера на Филипченко мэрия пообещала сохранить все тропинки. Но этого почему-то не произошло. Проходы засыпали грунтом и посадили кустарник. 


5 509
#сквер #благоустройство
2

Комментарии (5)

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Cевастьян

22 минуты назад
так, нет, Так как это не безопасно!
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так

42 минуты назад
а зачем ограждать, если там люди ходить любят!!! просто дорожки официальные нельзя сделать????
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Джон Ленин

55 минут назад
Колючая проволока под напряжением будет эффективнее!!!!
ответить

Сергей

55 минут назад
Скоро как в "13 районе "(фильм) стены возведут........ Совсем ополумевшие, и район жилой, и поликлиника детская... Да уж.......
ответить

Ха

57 минут назад
какие щас ограждения ставят лучше не смешите, его по кусочкам на металолом перетаскают, у нас поставили денег списали, а. забор за 2 года развалился, а щас на обращения по поводу восстановления его игнорируют и как говорится он там всю жизнь стоял, а щас там камуникации нашли и одни отписки что типа таам его не должно быть, тогда зачем его ставили? да и про Проспекту Победы снесли чугунный вечный забор и в замен ничего, а там люди как ни как ходят, а машины с мотоциклами летают вылупив глаза, но у нас как всегда деньги освоены и ничего не сделано ток куда чугуний делся вот вопрос
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