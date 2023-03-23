В Липецке банкротится управляющая 26 многоквартирными домами компания

С июня прошлого года жильцы пожаловались на неё в Госжилинспекцию 134 раза.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве управляющая компания ООО «Металлург» проходит процедуру банкротства.



«ООО «Металлург» управляет 26 многоквартирными домами. На сегодняшний день в отношении ООО «Металлург» открыто 34 исполнительных производства на общую сумму 3,8 миллиона рублей. С июня 2022 по март 2023 года в Госжилинспекцию поступило 134 обращения от жителей на противоправные действия управляющей компании. Действие лицензии у ООО «Металлург» истекает 1 июня этого года, но уже сейчас очевидно, что организация не прошла бы процедуру продления лицензии: компания имеет подтвержденную судом задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, а этот факт не позволяет продлить лицензию», - отмечают в ГЖИ.



В ближайшее время жителям домов, которыми управляет ООО «Металлург», нужно определиться с выбором новой управляющей организации.