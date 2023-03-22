Происшествия

31 минуту назад

На перекрестке Ленина и Студёновской ночью сбит светофор

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#авария #ДТП
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На перекрестке Ленина и Студёновской ночью сбит светофор

Восстановить светофор «Липецкгорсвет» собирается к концу недели.

Этой ночью в результате автомобильной аварии на перекрестке улиц Ленина и Студеновской в Липецке поврежден светофор. 

- Светофорную опору сбили ночью. К сожалению, она не подлежит восстановлению, будем монтировать здесь новую. Работы осложняются тем, что при демонтаже опоры возможно провисание проводов. Сегодня произведем демонтажные работы, а завтра – восстановительные, - рассказал директор МБУ «Липецкгорсвет» Павел Звонарев.

Восстановить светофор «Липецкгорсвет» собирается до конца недели.

Фото пресс-службы администрации Липецка
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#авария #ДТП
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