Экономика

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Статистика: в феврале дорожали яйца, но дешевели автомобильные шины

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#цены
Статистика: в феврале дорожали яйца, но дешевели автомобильные шины

Инфляция в Липецкой области в феврале продолжила замедляться – по итогам второго месяца она составила 0,12% после 0,69% в январе. В целом индекс потребительских цен в январе-феврале составил 100,81%, сообщает Липецкстат. 

Наиболее заметный вклад в инфляцию в феврале внесли подорожавшие яйца, овощи, рост цен на услуги городского пассажирского транспорта и на проезд в междугородних автобусах. В то же время на замедление инфляции повлияло снижение цен на шины легковых автомобилей, персональные компьютеры, средства связи и радиотовары. 

Стоимость продовольственных товаров в Липецкой области в феврале увеличилась по сравнению с январем на 0,49%, а с начала года – на 1,54%. Здесь наибольший рост цен отмечен на яйца – на 11%, плодоовощная продукция подорожала в целом на 7%, в том числе овощи подорожали на 8%, фрукты и цитрусовые – на 6%, картофель – на 4%. Кроме того, повысились цены на фруктово-ягодные консервы на 3%, сахар, масло и жиры, рыбопродукты, овощные консервы – на 1%. Вместе с тем снизились цены на мясопродукты, кондитерские изделия, мороженое, макаронные и крупяные изделия, муку – на 1-3%, алкогольные напитки – на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары в феврале снизились на 0,71% (за два месяца 2023 года - на 0,91%). Заметнее всего снизились цены на шины для легкового автомобиля - на 12%, подешевели персональные компьютеры, средства связи, телерадиотовары – на 2-3, строительные материалы, товары для спорта, ювелирные изделия, мебель, ковры и ковровые изделия, моющие и чистящие средства, галантерейные изделия, товары для животных, новые легковые автомобили иностранной марки – на 1%. Одновременно с этим повысились цены на предметы садоводства на 3%, спички, чулочно-носочные изделия, бумажно-беловые товары, фарфоро-фаянсовую посуду, печатные издания - на 1%, табачные изделия – на 0,4%.

В категории цен и тарифов на услуги инфляция составила 0,78%, по сравнению с декабрем 2022 года – 2,31%. Подорожали услуги городского пассажирского транспорта на 11%, стоимость проезда в междугородном автобусе – на 6%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 8%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка – на 4%, оплата занятий на курсах профессионального обучения, медицинские услуги, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 2%, услуги по ремонту жилищ, услуги парикмахерских, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, услуги гостиниц – на 1%. 

217
#цены

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