Коронавирус

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Второй день в Липецкой области от COVID умирают люди

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
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Второй день в Липецкой области от COVID умирают люди

Главной заразой десятилетия у нас по-прежнему чаще болеют, чем выздоравливают.

107 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены за минувшие сутки в Липецкой области, сообщает сайт спопкоронавирусюрф.

12-ти пациентам потребовалась госпитализация, 1 человек скончался от коронавирусной инфекции. Это второй летальный исход в регионе за минувшие два дня.

Количество выздоровевших опять чуть ли не вдвое меньше заболевших – 63 человека.

Всего с начала пандемии весной 2020 года в регионе было официально выявлено 180 914 случаев коронавируса, госпитализировано 175 904 человека. Вирус забрал в могилу 3 962 человека.

Всего в РФ за минувшие сутки выявлено 13 009 случаев заболевания, попали в больницу 1 287 человек. Выздоровели 12 155 пациентов, умерли 32 несчастных. По официальной версии COVID за три с лишним года привёл к гибели 396 891россиянина.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
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