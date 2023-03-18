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сегодня, 10:03
Граждане России смогут находиться в Индии 180 дней в год по электронной туристической визе
Власти Индии изменили правила пребывания россиян по электронным туристическим визам, теперь общий срок нахождения в стране составляет не более 180 дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство РФ в Индии.
«Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии представило разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз. Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — говорится в сообщении.
В российском посольстве также добавили, что изменения распространяются и на визы, выданные до обновления правил. Тем не менее соотечественникам порекомендовали обновить ранее оформленные документы.
Ранее суммарная продолжительность отдыха в Индии по электронной турвизе не ограничивалась, в стране можно было находиться более 180 дней в году. При этом срок непрерывного пребывания не изменился.
«Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии представило разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз. Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — говорится в сообщении.
В российском посольстве также добавили, что изменения распространяются и на визы, выданные до обновления правил. Тем не менее соотечественникам порекомендовали обновить ранее оформленные документы.
Ранее суммарная продолжительность отдыха в Индии по электронной турвизе не ограничивалась, в стране можно было находиться более 180 дней в году. При этом срок непрерывного пребывания не изменился.