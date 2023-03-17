В России
47 минут назад
На территории Астраханского заповедника возник крупный пожар
Площадь природного пожара в заповеднике увеличилась с четырех до восьми тысяч гектаров.
Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров. Накануне утром площадь возгорания составляла около четырех тысяч гектаров, - сообщила пресс-служба заповедника.
"По состоянию на 9:00, ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около восьми тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров — лесная площадь", — говорится в сообщении.
На месте работают 31 человек и 16 единиц техники.
"Ожидается прибытие дополнительных сил ГКУ "Волгоспас", — добавили в учреждении.
Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду и труднодоступностью мест тушения.
Пожар начался на Обжоровском участке в ночь 16 марта К утру его площадь составляла около четырех тысяч гектаров, а вечером — семь тысяч гектаров, - передает РИА Новости.
Астраханский государственный заповедник находится в дельте Волги, он был создан для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.
"По состоянию на 9:00, ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около восьми тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров — лесная площадь", — говорится в сообщении.
На месте работают 31 человек и 16 единиц техники.
"Ожидается прибытие дополнительных сил ГКУ "Волгоспас", — добавили в учреждении.
Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду и труднодоступностью мест тушения.
Пожар начался на Обжоровском участке в ночь 16 марта К утру его площадь составляла около четырех тысяч гектаров, а вечером — семь тысяч гектаров, - передает РИА Новости.
Астраханский государственный заповедник находится в дельте Волги, он был создан для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.