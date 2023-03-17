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47 минут назад

На территории Астраханского заповедника возник крупный пожар

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#пожар #заповедник

Площадь природного пожара в заповеднике увеличилась с четырех до восьми тысяч гектаров.

Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до восьми тысяч гектаров. Накануне утром площадь возгорания составляла около четырех тысяч гектаров, - сообщила пресс-служба заповедника.

"По состоянию на 9:00, ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около восьми тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров — лесная площадь", — говорится в сообщении.

На месте работают 31 человек и 16 единиц техники.

"Ожидается прибытие дополнительных сил ГКУ "Волгоспас", — добавили в учреждении.

Ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 метров в секунду и труднодоступностью мест тушения.

Пожар начался на Обжоровском участке в ночь 16 марта К утру его площадь составляла около четырех тысяч гектаров, а вечером — семь тысяч гектаров, - передает РИА Новости.

Астраханский государственный заповедник находится в дельте Волги, он был создан для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.
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#пожар #заповедник

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