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35 минут назад

Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей

Рассказываем всё необходимое про сегодняшнюю весёлую пятницу.

Дождь

В Липецке по-прежнему плюсовая погода, столбик термометра сегодня поднимется до 3-5 градусов выше нуля. Но сегодня возможны небольшие дожди.

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Кто сегодня без воды

Отключения будет немного. Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах в домах на улицах 8 Марта, 21; Гагарина, 55/4, 61А, 59, 57, Липовской, 1, Семашко, 68, а также в частном секторе на улицах Герцена, Никитина, Тимирязева, Флёрова, Чернышевского, Чехова.

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Кто сегодня без света

Из-за ремонта на электросетях сегодня с 14:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц Елецкой, Лескова, Павлова, Студёновской.

С 09:00 до 16:00 не будет света на улице Буденного, Зоологической, 38; Индустриальной, 2, 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16, Небесной, 10, проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103, улицах Полярной, 19; Речной, 24а, переулке Рядовом, улицах Садовой, 51, Сенной, 2, Смоленской, 40,43, Сырской.

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А с 09:00 до 17:00 – на Ангарской, 59, Елецком шоссе, 6, Юношеской, 50, а также на Лебедянском шоссе и в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».

Пробки

Пятница – такой день, что хоть не выезжай из дому. Действительно, в последний рабочий день, возможно, имеет смысл даже пересесть на общественный транспорт, который иногда может довезти даже быстрее. Причина – пробки. Мы не агитируем вас пересаживаться с авто на автобусы, но советуем перед выездом заглянуть в «Яндес-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. В пятницу это особенно необходимо.

Заместитель мэра проведёт приём граждан

В администрации Липецка на улице Театральной, 1 сегодня в кабинете №102 в 14:00 личный приём граждан проведёт заместитель мэра Ирина Артёмова.

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В администрации Артёмова отвечает за экономический блок, курирует департаменты экономического развития, имущественных и земельных отношений, потребительского ранка, муниципального заказа. На экономические темы она и поговорит с липчанами.

Рок и не только рок (12+)

Грандиозное событие произойдёт сегодня на главной сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В 18:00 состоится ежегодный весенний отчетный концерт проекта «Rock Stars School».

- Этот проект разрушит все стереотипы, - обещают организаторы. Впрочем, рокеры не были бы рокерами, если бы не говорили нечто подобное.

Зрителей ждут лучшие мировые хиты от участников и наставников проекта, путешествия по различным жанрам музыки, море позитива и ярких эмоций. И только живой звук!

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Фото vk.com

Вход на концерт бесплатный.

«Виноватый во всём» (16+)

В Липецке стартует необычный театральный марафон в здании Института экономики и права (ул. Гагарина, 35а).

Формат называется форум-театр: любительские коллективы покажут спектакли, в которых поднимаются социальные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается молодёжь.

- Спецификой форум-театра является вовлечение зрителя в разыгрываемое представление, возможность выступить как в роли наблюдателя, так и в роли актёра. Участники увидят зарисовки, обсудят пути решения показанных проблем с присутствующими специалистами, - рассказали организаторы, - Затем актёры сыграют спектакли еще раз. И вот тогда школьники смогут останавливать представление, выходить на импровизированную сцену, и, вживаясь в роль друга, психолога или родителя, пытаться помочь попавшему в беду главному герою.

Спектакль «Виноватый во всём» начнётся в 14:00, вход свободный.

Выставка картин и музыка (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сами затруднились ответить, что это – концерт или всё-таки выставка картин. Такого жанра вы ещё не видели.

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Фото vk.com

Сегодня в 19:00 в «Библиотеке» состоится творческий вечер Екатерина и Егора Кузея. Название тоже ставит в тупик: «Цветы в рыбах», но мы для наших читателей всё выяснили. Екатерина покажет выставку своих картин, которые, по её словам, заряжены на яркое, весеннее и сумасшедшее настроение. Главное в этих картинах – цвет, а его сочетания покажутся крышесносными. И всё это пройдёт при неординарной музыкальной поддержке импозантного усача Егора Кузея. Действие не обещает уложиться в общепринятые рамки искусства.

Брошь древней богини (12+)

В славянской мифологии птица Симаргл мыла вестником между небесным и земным мирами. А ещё она охраняла растительность, покровительствовала семенам и корням. Да и выглядела при этом колоритно и импозантно.

В музее современной скульптуры на улице Студёновской, 39 сегодня в 18:30 будут учить делать красивую брошь в виде древнерусской птицы. Занятие проведёт заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Липецкого историко-культурного музея Елена Дмитриенко. За час-полтора вы научитесь своими руками лепить довольно сложное изделие без росписи. Расписать брошку можно будет потом на следующих семинарах.

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Для участие необходима предварительная регистрация по телефону +7 (901) 910-13-10: можно позвонить или оставить сообщение на Whatsap, Viber, Telegram.

«Дюймовочка» (0+)

Зачем ждать выходных, чтобы сходить с ребёнком в кукольный театр? Сходите сегодня, если есть такая возможность.

Тем более, что в театре (ул. Гагарина,74) сегодня идёт классика – спектакль «Дюймовочка». Всем известная история не оставит равнодушным ни одного малыша, тем более, есть смотреть «живые мультики» в театр он попал впервые. Начало сегодняшнего представления в 11:00.

Помоги «Art-тусовке»

… И тогда она поможет тебе весело и незабываемо провести время в любой из выбранных субботних дней.

Творческие вечера в липецкой библиотеке имени С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) пользуются уже значительной популярностью в Липецке. Но «Art-тусовка» претендует на большее, а именно – на всероссийское признание. С этой целью представители библиотеки решили принять участие в конкурсе Росмолодёжи «Точка притяжения». Всё что нужно сделать пользователям – перейти по ссылке, пройти авторизацию, затем через поисковик выбрать в списке МУ «ЦБС» г. Липецка и проголосовать.

Голосование продлится до 2 апреля. Результаты будут известны уже в апреле. Те культурные места, что наберут большое число голосов, попадут на интерактивную карту, о них узнает больше людей. Также они получат отметку «Одобрено молодёжью». Представьте: приедет в Липецк человек из другого города, будет искать куда бы сходить, откроет карту и сразу всё увидит: мол, продвинутые люди собираются на «Art-тусовке». Здорово же!

Займ под 3 процента для предпринимателей – до одного миллиона рублей

Пятница – предвыходной день, да и наша рубрика всё-таки больше о концертах и тусовках, но… давайте ещё немного о делах, к тому же очень полезная информация.

Предпринимателям из Липецкой области помогут выжить, предоставив микрозайм под 3 процента годовых. Выдать его могут до 31 марта в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства.

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Ставка действительна для займов «Инвестиционный» или «Оборотный» на сумму не более одного миллиона рублей по каждому. Деньги можно потратить на покупку оборудования, транспорта, техники, коммерческой недвижимости, пополнение оборотных средств и другие предпринимательские расходы. Займы предоставляются без комиссий, страховок и расходов по оценке залогов.

Подробную информацию можно узнать по телефонам фонда: (4742) 56-20-20, 8-920-240-29-59, а также в центре «Мой бизнес» на ул. Кузнечная, 8.

Липецкие спасатели просят родителей не пускать детей к водоёмам

Впереди выходные, подростки просятся гулять, но… В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам, что с наступлением весенней оттепели выходить на лёд строго запрещено! Отдельно спасатели обращаются к родителям, чтобы те не отпускали детей к освобождающимся ото льда водоёмам. Лёд сейчас тонок, любой выход на него чреват трагедией. По данным Липецкого гидрометеоцентра температура воды в реках региона сейчас колеблется от 0,8 до 1,8 градуса, что критично для угодивших в полынью. 

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При возникновении чрезвычайных ситуаций за помощью надо обращаться в единую службу спасения «112» или по номерам «01» и «101».

Дорогие липчане! Работа в пятницу не волк, не забыть бы заказать столик в любимом ресторане. Много кутерьмы, как перед праздниками, но при этом всё-таки не нужно забывать о новостях. В мире и в последний рабочий день недели происходит немало интересного, о чём вы всегда оперативно можете узнать на GOROD48. Ждём вас на сайте снова и снова.

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#Сегодня в Липецке

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