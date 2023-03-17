Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей

Рассказываем всё необходимое про сегодняшнюю весёлую пятницу.

Дождь

В Липецке по-прежнему плюсовая погода, столбик термометра сегодня поднимется до 3-5 градусов выше нуля. Но сегодня возможны небольшие дожди.







Кто сегодня без воды

Отключения будет немного. Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах в домах на улицах 8 Марта, 21; Гагарина, 55/4, 61А, 59, 57, Липовской, 1, Семашко, 68, а также в частном секторе на улицах Герцена, Никитина, Тимирязева, Флёрова, Чернышевского, Чехова.







Кто сегодня без света

Из-за ремонта на электросетях сегодня с 14:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц Елецкой, Лескова, Павлова, Студёновской.

С 09:00 до 16:00 не будет света на улице Буденного, Зоологической, 38; Индустриальной, 2, 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16, Небесной, 10, проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103, улицах Полярной, 19; Речной, 24а, переулке Рядовом, улицах Садовой, 51, Сенной, 2, Смоленской, 40,43, Сырской.







А с 09:00 до 17:00 – на Ангарской, 59, Елецком шоссе, 6, Юношеской, 50, а также на Лебедянском шоссе и в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».

Пробки

Пятница – такой день, что хоть не выезжай из дому. Действительно, в последний рабочий день, возможно, имеет смысл даже пересесть на общественный транспорт, который иногда может довезти даже быстрее. Причина – пробки. Мы не агитируем вас пересаживаться с авто на автобусы, но советуем перед выездом заглянуть в «Яндес-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. В пятницу это особенно необходимо.

Заместитель мэра проведёт приём граждан

В администрации Липецка на улице Театральной, 1 сегодня в кабинете №102 в 14:00 личный приём граждан проведёт заместитель мэра Ирина Артёмова.







В администрации Артёмова отвечает за экономический блок, курирует департаменты экономического развития, имущественных и земельных отношений, потребительского ранка, муниципального заказа. На экономические темы она и поговорит с липчанами.

Рок и не только рок (12+)

Грандиозное событие произойдёт сегодня на главной сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В 18:00 состоится ежегодный весенний отчетный концерт проекта «Rock Stars School».

- Этот проект разрушит все стереотипы, - обещают организаторы. Впрочем, рокеры не были бы рокерами, если бы не говорили нечто подобное.



Зрителей ждут лучшие мировые хиты от участников и наставников проекта, путешествия по различным жанрам музыки, море позитива и ярких эмоций. И только живой звук!



Фото vk.com



Вход на концерт бесплатный.

«Виноватый во всём» (16+)

В Липецке стартует необычный театральный марафон в здании Института экономики и права (ул. Гагарина, 35а).

Формат называется форум-театр: любительские коллективы покажут спектакли, в которых поднимаются социальные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается молодёжь.

- Спецификой форум-театра является вовлечение зрителя в разыгрываемое представление, возможность выступить как в роли наблюдателя, так и в роли актёра. Участники увидят зарисовки, обсудят пути решения показанных проблем с присутствующими специалистами, - рассказали организаторы, - Затем актёры сыграют спектакли еще раз. И вот тогда школьники смогут останавливать представление, выходить на импровизированную сцену, и, вживаясь в роль друга, психолога или родителя, пытаться помочь попавшему в беду главному герою.

Спектакль «Виноватый во всём» начнётся в 14:00, вход свободный.

Выставка картин и музыка (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сами затруднились ответить, что это – концерт или всё-таки выставка картин. Такого жанра вы ещё не видели.



Фото vk.com



Сегодня в 19:00 в «Библиотеке» состоится творческий вечер Екатерина и Егора Кузея. Название тоже ставит в тупик: «Цветы в рыбах», но мы для наших читателей всё выяснили. Екатерина покажет выставку своих картин, которые, по её словам, заряжены на яркое, весеннее и сумасшедшее настроение. Главное в этих картинах – цвет, а его сочетания покажутся крышесносными. И всё это пройдёт при неординарной музыкальной поддержке импозантного усача Егора Кузея. Действие не обещает уложиться в общепринятые рамки искусства.

Брошь древней богини (12+)

В славянской мифологии птица Симаргл мыла вестником между небесным и земным мирами. А ещё она охраняла растительность, покровительствовала семенам и корням. Да и выглядела при этом колоритно и импозантно.

В музее современной скульптуры на улице Студёновской, 39 сегодня в 18:30 будут учить делать красивую брошь в виде древнерусской птицы. Занятие проведёт заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Липецкого историко-культурного музея Елена Дмитриенко. За час-полтора вы научитесь своими руками лепить довольно сложное изделие без росписи. Расписать брошку можно будет потом на следующих семинарах.







Для участие необходима предварительная регистрация по телефону +7 (901) 910-13-10: можно позвонить или оставить сообщение на Whatsap, Viber, Telegram.

«Дюймовочка» (0+)

Зачем ждать выходных, чтобы сходить с ребёнком в кукольный театр? Сходите сегодня, если есть такая возможность.

Тем более, что в театре (ул. Гагарина,74) сегодня идёт классика – спектакль «Дюймовочка». Всем известная история не оставит равнодушным ни одного малыша, тем более, есть смотреть «живые мультики» в театр он попал впервые. Начало сегодняшнего представления в 11:00.

Помоги «Art-тусовке»

… И тогда она поможет тебе весело и незабываемо провести время в любой из выбранных субботних дней.

Творческие вечера в липецкой библиотеке имени С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) пользуются уже значительной популярностью в Липецке. Но «Art-тусовка» претендует на большее, а именно – на всероссийское признание. С этой целью представители библиотеки решили принять участие в конкурсе Росмолодёжи «Точка притяжения». Всё что нужно сделать пользователям – перейти по ссылке, пройти авторизацию, затем через поисковик выбрать в списке МУ «ЦБС» г. Липецка и проголосовать.

Голосование продлится до 2 апреля. Результаты будут известны уже в апреле. Те культурные места, что наберут большое число голосов, попадут на интерактивную карту, о них узнает больше людей. Также они получат отметку «Одобрено молодёжью». Представьте: приедет в Липецк человек из другого города, будет искать куда бы сходить, откроет карту и сразу всё увидит: мол, продвинутые люди собираются на «Art-тусовке». Здорово же!

Займ под 3 процента для предпринимателей – до одного миллиона рублей

Пятница – предвыходной день, да и наша рубрика всё-таки больше о концертах и тусовках, но… давайте ещё немного о делах, к тому же очень полезная информация.

Предпринимателям из Липецкой области помогут выжить, предоставив микрозайм под 3 процента годовых. Выдать его могут до 31 марта в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства.







Ставка действительна для займов «Инвестиционный» или «Оборотный» на сумму не более одного миллиона рублей по каждому. Деньги можно потратить на покупку оборудования, транспорта, техники, коммерческой недвижимости, пополнение оборотных средств и другие предпринимательские расходы. Займы предоставляются без комиссий, страховок и расходов по оценке залогов.



Подробную информацию можно узнать по телефонам фонда: (4742) 56-20-20, 8-920-240-29-59, а также в центре «Мой бизнес» на ул. Кузнечная, 8.





Липецкие спасатели просят родителей не пускать детей к водоёмам

Впереди выходные, подростки просятся гулять, но… В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам, что с наступлением весенней оттепели выходить на лёд строго запрещено! Отдельно спасатели обращаются к родителям, чтобы те не отпускали детей к освобождающимся ото льда водоёмам. Лёд сейчас тонок, любой выход на него чреват трагедией. По данным Липецкого гидрометеоцентра температура воды в реках региона сейчас колеблется от 0,8 до 1,8 градуса, что критично для угодивших в полынью.







При возникновении чрезвычайных ситуаций за помощью надо обращаться в единую службу спасения «112» или по номерам «01» и «101».

Дорогие липчане! Работа в пятницу не волк, не забыть бы заказать столик в любимом ресторане. Много кутерьмы, как перед праздниками, но при этом всё-таки не нужно забывать о новостях. В мире и в последний рабочий день недели происходит немало интересного, о чём вы всегда оперативно можете узнать на GOROD48. Ждём вас на сайте снова и снова.