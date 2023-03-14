Происшествия

28 минут назад

Интим не предлагать: обманули уже семерых

3 410
#мошенничество
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Интим не предлагать: обманули уже семерых

Один мужчина обратился в полицию только после откровенного разговора с женой.

С начала 2023 года в полицию обратились семь мужчин, которых обманули на сайтах интим-услуг. В общей сложности они отдали мошенникам 335 000 рублей.

Только за эти выходные двое мужчин воспользовались подобными сайтами, потеряли деньги и удовольствие не получили.

Как сообщает пресс-служба полиции, 32-летний липчанин зашёл на сайт интим-услуг и оставил свои контактные данные, после чего с ним связались и сообщили, что из-за действий потерпевшего «обрушился» сервер сайта. Чтобы исправить технические неполадки, мужчина должен был перевести деньги - он перечислил 111 500 рублей. В полицию он обратился после откровенного разговора с супругой.

А 19-летний ельчанин заплатил за интим-услуги 6 200 рублей, но ему их не оказали, а номер стал недоступен. Молодой человек тоже обратился в полицию.
3 410
#мошенничество
2

Комментарии (3)

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