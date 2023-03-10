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47-летнего липчанина подозревают в нападении с кухонным ножом на двоих знакомых

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#поножовщина
47-летнего липчанина подозревают в нападении с кухонным ножом на двоих знакомых

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевших удалось спасти.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 47-летнего ранее не судимого липчанина по часть 3 статьи 30, пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

По версии следствия, 23 февраля 2022 года 46-летний липчанин уже с утра отмечал День защитника Отечества: пил самогон и пиво. После этого, собрав дома кухонные ножи, он отправился на Центральный рынок для их заточки. Но по пути мужчина зашел в пивной бар на улице Перова, где отмечала праздник компания из четырех мужчин, а после закрытия бара они продолжили выпивать в припаркованном рядом с баром автомобиле.

Вблизи дома №2/1 на улице Перова пьяный подозреваемый увидел автомобиль «Лада Гранта», в салоне которого в том числе были двое его знакомых. После этого мужчина с имевшимся при нём 25-сантиметровым кухонным ножом направился к этому автомобилю, открыл переднюю пассажирскую дверь и высказал в адрес одного из мужчин угрозу убийством, после чего без каких-либо причин нанёс ему не менее семи хаотичных ударов ножом.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, удары пришлись в правую руку и туловище. У мужчины остались раны на правом предплечье, плече, грудной клетке справа, шее. Все эти травмы были расценены судмедэкспертами как лёгкий вред здоровью.

35-летний водитель автомобиля, спасаясь от преступника, вывалился из автомобиля. После этого подозреваемый подошёл к находившемуся у задней части автомобиля второму мужчине и нанёс и ему один удар ножом в туловище — это колото-резаное ранение также было расценено как лёгкий вред здоровью.

После этого завязалась борьба: один из потерпевших мужчин и свидетель происшествия — ещё один из друзей оказали сопротивление, и подозреваемый не довёл задуманное до конца, поскольку был обезоружен.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи двоих потерпевших удалось спасти.

Уголовное направлено в суд
1 398
#поножовщина

Комментарии (1)

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Евгений

42 минуты назад
Нифига себе лёгкий вред здоровью. А если череп пробить, то это будет средний вред или то же лёгкий?
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