Происшествия

сегодня, 15:35

35-летняя женщина госпитализирована с места аварии на улице Космонавтов

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#авария #ДТП
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35-летняя женщина госпитализирована с места аварии на улице Космонавтов

Около полудня напротив Дворца спорта «Звездный» столкнулись «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия».

8 марта около полудня на улице Космонавтов Липецке столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия». В аварии получили травмы 46-летний водитель «Дэу» и его 36-летняя пассажирка. Если водитель отделался ушибами, то женщине повезло меньше: ее госпитализировали.

- По предварительным данным, 44-летний водитель «Нивы» поворачивал со второстепенной дороги и не уступил проезд водителю «Дэу», который двигался в сторону площади Авиаторов, - рассказали GOROD48  в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 


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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Кoммунист

4 минуты назад
На наших машинах установлены мигалки. Имеем преимущество при проезде перекрестков и светофоров
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555

15 минут назад
Уберите там выезд налево!! Срочно!!!
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мысли в слух

48 минут назад
вот это я понимаю отметили праздник с размахом молодцы ребят
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У нас

59 минут назад
не принято уступать ,принято ехать напролом !
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Кеша

сегодня, 15:44
Отнять права
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