35-летняя женщина госпитализирована с места аварии на улице Космонавтов

Около полудня напротив Дворца спорта «Звездный» столкнулись «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия».



8 марта около полудня на улице Космонавтов Липецке столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия». В аварии получили травмы 46-летний водитель «Дэу» и его 36-летняя пассажирка. Если водитель отделался ушибами, то женщине повезло меньше: ее госпитализировали.



- По предварительным данным, 44-летний водитель «Нивы» поворачивал со второстепенной дороги и не уступил проезд водителю «Дэу», который двигался в сторону площади Авиаторов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.





