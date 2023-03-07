Александр Гепалов: «Я занял место директора, чтобы коллектив избежал стресса»

На прошлой неделе в краеведческом музее снова сменился директор . До назначения 35-летний Александр Гепалов работал в музее 15 лет. GOROD48 расспросил нового директора о том, почему он согласился занять кресло, в котором оказался четвертым за чуть более год, и как видит развитие музея.

Александр Гепалов в директорском кабинете еще не обжился, но менять ничего не планирует. Только над креслом повесил икону Александра Невского, своего святого.



— Научные сотрудники спросили, что будешь вешать на стену? У одного директора была репродукция картины Василия Пукерева «Неравный брак», у другого картина Юрия Татьянина. Ты просто обязан повесить что-то свое. Сначала ничего не хотел вешать, но потом выбрал эту икону, — говорит Александр Гепалов.



Краеведческий музей — первое и единственное место работы Александра Гепалова. Несмотря на возраст — 35 лет, он является чуть ли не старейшим сотрудником музея (если брать во внимание стаж работы). Работать здесь он начал еще студентом 15 лет назад. Александра Гепалова никак нельзя назвать сухим научным сотрудником. Он занимается баскетболом, одно время даже тренировал детей. После школы рассматривал для себя четыре варианта дальнейшего пути: спортфак, военное училище, архитектурный вуз и истфак. В результате закончил истфак ЛГПУ.



То, что он стал четвертым директором музея за период - чуть больше года, Александра не смущает.



— Я руководствовался интересами музея. Любая смена руководства сопряжена с трудностями. Руководитель извне не знает коллектив, коллектив его опасается. А если человек из музея, то стресса можно избежать, — считает Александр. Он намерен пересмотреть штатное расписание, воссоздать научные отделы природы, истории и региональной культуры. И уже решил, что примет на работу сотрудника с большим опытом работы для привлечения федеральных грантов.



— Появится ли, наконец, у музея обновленная концепция?



— Мы работаем над перестройкой экспозиций всего музея. Мы будем освещать темы, которые раньше не освещали или делали это недостаточно. Хотелось, чтобы появился зал, посвященный авиационной истории Липецка, времени от образования Липецкой области до современности, чтобы представить промышленный Липецк, подробно осветить его курортную историю, — планирует новый директор.



Уже летом может заработать экспозиция о Липецке XIX века. В планах Александра Гепалова организация выставки, посвященной известному липецкому краеведу Александру Клокову. Оказывается, он передал музею более 30 тысяч экспонатов, в основном археологических находок. Музей собирается организовать художественные выставки совместно с Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО.



— Появятся ли технически современные экспозиции?



— Да. Но я не люблю экспозиции, в которых технические средства забивают экспонаты. Должно быть воздействие света, звука и визуала. Конечно, должны быть интерактивные зоны, чтобы наши посетители могли что-то подержать в руках, — ответил Александр Гепалов.



В структуру областного бюджетного учреждения культуры «Липецкий областной краеведческий музей» входит большинство музеев Липецка и районов. Их развитием Александр Гепалов намерен заняться в ближайшем будущем, он прекрасно понимает, что здания в районах требуют ремонта. Новый директор намерен реанимировать и методический совет музея, который занимался разработкой экскурсий, экспозиций, научной работой, планом собирательской работы.