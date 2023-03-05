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вчера, 22:58

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом

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Один человек погиб, 10 пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов, передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ на спуске не справился с управлением, наехал на отбойный брус, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной "Нива", водитель которой погиб. После этого автобус столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором пострадали водитель и пассажирка, их доставили в нижегородскую больницу.

"Общее количество пострадавших в ДТП в Кстовском районе (в районе деревни Ржавка) составило 10 человек, из них 1 ребенок. Трое пострадавших (в том числе 1 ребенок) обратились самостоятельно в приемное отделение Кстовской ЦРБ, одному пострадавшему с легкой травмой помощь оказана на месте ДТП (отказ от госпитализации) и 5 человек эвакуированы с места ДТП в лечебные организации области", - сообщил замгубернатора.

Погибшим оказался мужчина, находившийся за рулем одного из авто. Причины ДТП выясняются.


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