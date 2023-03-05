Происшествия

16 минут назад

В «КамАЗ» дорожной службы на трассе врезалась «ГАЗель»

207
#ДТП
В «КамАЗ» дорожной службы на трассе врезалась «ГАЗель»

На трассе М-4 в Елецком районе «ГАЗель» врезалась в заднюю часть «КамАЗа»

«ГАЗель» в результате столкновения разбита вдребезги. Ее водитель получил травмы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ГАЗели» госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото vk.com/my_elets


207
#ДТП

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