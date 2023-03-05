Происшествия
16 минут назад
В «КамАЗ» дорожной службы на трассе врезалась «ГАЗель»
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На трассе М-4 в Елецком районе «ГАЗель» врезалась в заднюю часть «КамАЗа»
«ГАЗель» в результате столкновения разбита вдребезги. Ее водитель получил травмы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ГАЗели» госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото vk.com/my_elets
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ГАЗели» госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото vk.com/my_elets
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