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35 минут назад

НЛМК запустил проект для школьников «Металлургия для любознательных»

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#образование #профориентация
НЛМК запустил проект для школьников «Металлургия для любознательных»

Новолипецкий металлургический комбинат запустил новый профориентационный проект «Металлургия для любознательных». Он рассчитан на девятиклассников, которые планируют поступать в колледжи и техникумы и пока не определились с профессией.

Первая смена в центре поддержки одаренных детей «Стратегия» собрала 22 школьника. Образовательную программу для них подготовили сотрудники центра при поддержке специалистов НЛМК. В день открытия для участников провели металлургический квест и тренинг «Как выбрать будущую профессию и учебное заведение для обучения?».  

Школьникам предстоит моделировать металлургические процессы с помощью компьютерно-тренинговой системы и работать в лаборатории материаловедения. Ребят ждут мастер-классы по профессиям в Липецком металлургическом колледже и политехническом техникуме, экскурсия на НЛМК. В финале смены девятиклассники будут решать металлургические кейсы. Показавшие лучший результат по итогам смены получат сертификаты на бонусную стипендию НЛМК при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

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#образование #профориентация

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