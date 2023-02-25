Каждый третий заболевший COVID липчанин вчера нуждался в госпитализации

Коварный вирус не дремлет, последнюю человеческую жизнь в регионе он унёс вчера.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области были выявлены 62 новых случая коронавируса. При этом госпитализация потребовалась 19-ти паниентам т.е. почти каждому третьему.

Но есть и хорошие новости. Липчане вновь стали чаще выздоравливать от заразы, чем болеть. За сутки успешно завершил лечение 121 человек.

Вчера от «чумы XXI» века никто в регионе не умер, последний летальный исход был зафиксирован вчера, 24 февраля.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области было выявлено 178 818 случаев COVID, выздоровел 173 661 пациент, умерли 3 955 человек.

В России за минувшие сутки заболел 11 071 гражданин, госпитализированы 775 человек. Количество выздоровевших почти равно числу заболевших 11 208, вирус оборвал 34 человеческие жизни.