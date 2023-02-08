Общество
55 минут назад
Родные погибших в СВО бойцов ЧВК настаивают на похоронах со всеми воинскими почестями
1447
В Липецкой области им это пообещали.
Сразу две семьи погибших в СВО бойцов частной военной компании рассказали, что при организации похорон они обращались в военный комиссариат и просили похоронить родных с воинскими почестями, но получили отказы.
31-летний липчанин Владислав Солопов погиб 10 января, а похоронили его только в конце прошлой недели. По словам его матери Виктории Солоповой, в частную военную компанию её сына «завербовали» в колонии-поселении, где Владислав отбывал наказание по 228-й статье - у него нашли около грамма наркотика. Суд дал Владиславу условный срок, но потом за уклонение от административного надзора и не соблюдение установленных ограничений (являться для регистрации раз в месяц) условный срок заменили на реальный в колонии-поселении.
Освободиться из колонии Владислав должен был 3 марта 2023 года. Но не отбыв наказание, он встал в ряды бойцов ЧВК.
«Сын закончил школу №69 Липецка, потом машиностроительный техникум, отслужил в армии. Когда началась спецоперация, Владислав сразу хотел уйти добровольцем, хотел как-то изменить свою жизнь. Но потом его осудили, и уже в колонии-поселении он исполнил мечту и ушёл на СВО, заключив контракт с ЧВК «Вагнер». Когда мы забирали документы погибшего сына в Воронеже, нам рассказали, что его обязательно должны похоронить с воинскими почестями, потому что он имеет три награды: от главы ЛНР Леонида Пасечника, вагнеровский крест и медаль «За отвагу». Мы поехали в военный комиссариат на улице Московской — но там при нас позвонили в военную прокуратуру и ещё куда-то и сообщили, что «воинских почестей зекам не положено». Было очень обидно такие слова услышать. Я общаюсь с матерями бойцов ЧВК из Серпухова, Брянска - и там везде хоронят с воинскими почестями! Были сложности и с поиском места на кладбище, но их как-то удалось решить — сына похоронили на Новом Косырёвском кладбище в воинском секторе, но сначала предлагали подзахоронить к бабушке на Центролите или вообще в брошенные могилы… Это героя-то с наградами!», - рассказала GOROD48 Виктория Солопова.
Близкие даже посвятили Владиславу стихотворение.
После того, как о мытарствах Валерии Солоповой рассказало региональное отделение ЛДПР, женщине принесли сразу несколько извинений из разных инстанций — от помощника депутата до смотрителя кладбища: по её словам, непонимание со стороны военного комиссариата и администраций кладбищ объяснили тем, что решение о похоронах принималось в пятницу вечером, когда никого из начальства на месте уже не было, а младшие сотрудники на местах не так поняли и не так услышали. Семья извинения приняла.
Ещё одна семья, которая просила похоронить бойца ЧВК с воинскими почестями — близкие Дмитрия Кустова. Сестра Дмитрия Алёна рассказала GOROD48, что он погиб в ходе специальной военной операции 23 ноября. А похоронили Дмитрия 9 января. Родственники также очень хотели, чтобы его похоронили с воинскими почестями. По словам сестры погибшего, у Дмитрия — также три награды: «За Отвагу», вагнеровский крест и грамота от главы ДНР Дениса Пушилина.
Сестра погибшего уверяет, что 7 января она обратилась для решения о воинском салюте и оркестре на похоронах в областной военный комиссариат, а потом в военную комендатуру, но везде ей отказали, отметив, что такое право есть только у тех погибших, кто ушёл на СВО по линии Минобороны.
«Добавили, что не важно, где погиб, ничего вам не положено», - говорит женщина. Но при этом родственникам объяснили, что, возможно, принятие решения затруднено из-за новогодних праздников.
Добавим, что по действующему законодательству, «воинские почести отдаются при погребении погибших при защите Отечества, военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), погибших в период прохождения военной службы (военных сборов) или умерших в этот период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более, Героев Советского Союза, Героев России или полных кавалеров ордена Славы, участников войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, лиц, занимавших государственные должности России, а также граждан, имевших особые заслуги перед государством».
Дмитрий Кустов до участия в СВО отбывал наказание в исправительной колонии №7 в Удмуртии. Храня добрую память о погибшем, родственники не захотели рассказывать о Дмитрии журналистам подробно. Но 11 лет назад он уже был героем публикаций GOROD48.
В конце декабря 2011 года Дмитрия Кустова приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство трёх человек. А в 2000-м он был осужден за еще одно убийство.
В феврале 2011 года Дмитрий Кустов убил двоих жителей села Долгоруково — 29-летнего Константина Костина и его 28-летнюю сожительницу Ирину Машкову. Ссора завязалась из-за денег и Дмитрий Кустов нанес собутыльнику множество руками и ногами, гантелью и кухонным ножом. Ирина Машкова собиралась вызвать милицию, и Кустов ударил женщину гантелью по голове, а затем изрезал ножом.
После убийства Дмитрий Кустов навестил родителей в селе Долгоруково, а оттуда уезжал на такси. 28-летнему таксисту Евгению Митину Дмитрий Кустов рассказал, что убил друга и его жену. А тот сказал ему, что парень по прозвищу «Вампир» не возвращает ему долг в 1,5 тысячи рублей. Кустов решил «разобраться» с «Вампиром», но таксист не соглашался, и Дмитрий Кустов убил его ножом.
Дмитрий Кустов и до этого был судим: в 2000 году он был осужден Тамбовским гарнизонным военным за убийство и угон и приговорён к 10 годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно в январе 2007 года.
Получается, из последнего своего срока в 24 года (по приговору ему дали 8 лет тюрьмы, а остальной срок - в колонии особого режима) Дмитрий Кустов успел отбыть примерно половину, после чего оказался бойцом ЧВК.
Жалобы родных погибших бойцов ЧВК не остались незамеченными. Накануне начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова написала в своём Telegram-канале, что нет «разных» погибших в СВО, определив позицию внутриполитического блока правительства Липецкой области.
«Погибшие в СВО - доброволец, мобилизованный, служащий по контракту и боец ЧВК «Вагнер» - одинаково наши парни, защищающие страну. И пусть общего мнения по самой теме участия ЧВК в спецоперации в обществе нет (даже наша социология УВП неоднородна), но кладбище - последнее место, где стоит выяснять, кто более достоин каких-то почестей (…) Сегодня повторно затвердились с областным военкомом о том, что на похоронах любого бойца по желанию родственников присутствует салютная группа Минобороны», - написала Любовь Фролова.
При этом Любовь Фролова рассказала, что из поста ЛДПР ей известно о единственном обращении (от родных Владислава Солопова) и отметила, что «от родных обращения в военкомат о салютной группе не было. Поэтому, понять, кто в военкомате якобы отказал в почестях, в ситуации, когда никто не обращался, сложно. А обращаться приходится именно потому, что у ЧВК свой «контракт» с бойцами. В случае ранений и гибели бойцов, «Вагнер», Минобороны и Правительство не уведомляет. Всё сами. (…) Готова лично отработать с каждым из родных. Нет политики и попытки что-то замолчать. Есть понятная позиция и общая и одинаковая для всех семей погибших беда».
На главном фото - Владислав Солопов
31-летний липчанин Владислав Солопов погиб 10 января, а похоронили его только в конце прошлой недели. По словам его матери Виктории Солоповой, в частную военную компанию её сына «завербовали» в колонии-поселении, где Владислав отбывал наказание по 228-й статье - у него нашли около грамма наркотика. Суд дал Владиславу условный срок, но потом за уклонение от административного надзора и не соблюдение установленных ограничений (являться для регистрации раз в месяц) условный срок заменили на реальный в колонии-поселении.
Освободиться из колонии Владислав должен был 3 марта 2023 года. Но не отбыв наказание, он встал в ряды бойцов ЧВК.
«Сын закончил школу №69 Липецка, потом машиностроительный техникум, отслужил в армии. Когда началась спецоперация, Владислав сразу хотел уйти добровольцем, хотел как-то изменить свою жизнь. Но потом его осудили, и уже в колонии-поселении он исполнил мечту и ушёл на СВО, заключив контракт с ЧВК «Вагнер». Когда мы забирали документы погибшего сына в Воронеже, нам рассказали, что его обязательно должны похоронить с воинскими почестями, потому что он имеет три награды: от главы ЛНР Леонида Пасечника, вагнеровский крест и медаль «За отвагу». Мы поехали в военный комиссариат на улице Московской — но там при нас позвонили в военную прокуратуру и ещё куда-то и сообщили, что «воинских почестей зекам не положено». Было очень обидно такие слова услышать. Я общаюсь с матерями бойцов ЧВК из Серпухова, Брянска - и там везде хоронят с воинскими почестями! Были сложности и с поиском места на кладбище, но их как-то удалось решить — сына похоронили на Новом Косырёвском кладбище в воинском секторе, но сначала предлагали подзахоронить к бабушке на Центролите или вообще в брошенные могилы… Это героя-то с наградами!», - рассказала GOROD48 Виктория Солопова.
Близкие даже посвятили Владиславу стихотворение.
После того, как о мытарствах Валерии Солоповой рассказало региональное отделение ЛДПР, женщине принесли сразу несколько извинений из разных инстанций — от помощника депутата до смотрителя кладбища: по её словам, непонимание со стороны военного комиссариата и администраций кладбищ объяснили тем, что решение о похоронах принималось в пятницу вечером, когда никого из начальства на месте уже не было, а младшие сотрудники на местах не так поняли и не так услышали. Семья извинения приняла.
Ещё одна семья, которая просила похоронить бойца ЧВК с воинскими почестями — близкие Дмитрия Кустова. Сестра Дмитрия Алёна рассказала GOROD48, что он погиб в ходе специальной военной операции 23 ноября. А похоронили Дмитрия 9 января. Родственники также очень хотели, чтобы его похоронили с воинскими почестями. По словам сестры погибшего, у Дмитрия — также три награды: «За Отвагу», вагнеровский крест и грамота от главы ДНР Дениса Пушилина.
Сестра погибшего уверяет, что 7 января она обратилась для решения о воинском салюте и оркестре на похоронах в областной военный комиссариат, а потом в военную комендатуру, но везде ей отказали, отметив, что такое право есть только у тех погибших, кто ушёл на СВО по линии Минобороны.
«Добавили, что не важно, где погиб, ничего вам не положено», - говорит женщина. Но при этом родственникам объяснили, что, возможно, принятие решения затруднено из-за новогодних праздников.
Добавим, что по действующему законодательству, «воинские почести отдаются при погребении погибших при защите Отечества, военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), погибших в период прохождения военной службы (военных сборов) или умерших в этот период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более, Героев Советского Союза, Героев России или полных кавалеров ордена Славы, участников войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, лиц, занимавших государственные должности России, а также граждан, имевших особые заслуги перед государством».
Дмитрий Кустов до участия в СВО отбывал наказание в исправительной колонии №7 в Удмуртии. Храня добрую память о погибшем, родственники не захотели рассказывать о Дмитрии журналистам подробно. Но 11 лет назад он уже был героем публикаций GOROD48.
В конце декабря 2011 года Дмитрия Кустова приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство трёх человек. А в 2000-м он был осужден за еще одно убийство.
В феврале 2011 года Дмитрий Кустов убил двоих жителей села Долгоруково — 29-летнего Константина Костина и его 28-летнюю сожительницу Ирину Машкову. Ссора завязалась из-за денег и Дмитрий Кустов нанес собутыльнику множество руками и ногами, гантелью и кухонным ножом. Ирина Машкова собиралась вызвать милицию, и Кустов ударил женщину гантелью по голове, а затем изрезал ножом.
После убийства Дмитрий Кустов навестил родителей в селе Долгоруково, а оттуда уезжал на такси. 28-летнему таксисту Евгению Митину Дмитрий Кустов рассказал, что убил друга и его жену. А тот сказал ему, что парень по прозвищу «Вампир» не возвращает ему долг в 1,5 тысячи рублей. Кустов решил «разобраться» с «Вампиром», но таксист не соглашался, и Дмитрий Кустов убил его ножом.
Дмитрий Кустов и до этого был судим: в 2000 году он был осужден Тамбовским гарнизонным военным за убийство и угон и приговорён к 10 годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно в январе 2007 года.
Получается, из последнего своего срока в 24 года (по приговору ему дали 8 лет тюрьмы, а остальной срок - в колонии особого режима) Дмитрий Кустов успел отбыть примерно половину, после чего оказался бойцом ЧВК.
Жалобы родных погибших бойцов ЧВК не остались незамеченными. Накануне начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова написала в своём Telegram-канале, что нет «разных» погибших в СВО, определив позицию внутриполитического блока правительства Липецкой области.
«Погибшие в СВО - доброволец, мобилизованный, служащий по контракту и боец ЧВК «Вагнер» - одинаково наши парни, защищающие страну. И пусть общего мнения по самой теме участия ЧВК в спецоперации в обществе нет (даже наша социология УВП неоднородна), но кладбище - последнее место, где стоит выяснять, кто более достоин каких-то почестей (…) Сегодня повторно затвердились с областным военкомом о том, что на похоронах любого бойца по желанию родственников присутствует салютная группа Минобороны», - написала Любовь Фролова.
При этом Любовь Фролова рассказала, что из поста ЛДПР ей известно о единственном обращении (от родных Владислава Солопова) и отметила, что «от родных обращения в военкомат о салютной группе не было. Поэтому, понять, кто в военкомате якобы отказал в почестях, в ситуации, когда никто не обращался, сложно. А обращаться приходится именно потому, что у ЧВК свой «контракт» с бойцами. В случае ранений и гибели бойцов, «Вагнер», Минобороны и Правительство не уведомляет. Всё сами. (…) Готова лично отработать с каждым из родных. Нет политики и попытки что-то замолчать. Есть понятная позиция и общая и одинаковая для всех семей погибших беда».
На главном фото - Владислав Солопов
1447