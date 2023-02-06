В мире
43 минуты назад
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
В результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек.
В Турции в результате землетрясения 6 февраля погибли 1014 человек, - заявил глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.
"На данный момент число погибших 1014 человек", — сказал он.
Прежде сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших.
Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6, - передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что серия толчков произошла около 04:17 по местному времени. Отмечается, что землетрясение ощущалось около получаса в разных регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.
"На данный момент число погибших 1014 человек", — сказал он.
Прежде сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших.
Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6, - передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что серия толчков произошла около 04:17 по местному времени. Отмечается, что землетрясение ощущалось около получаса в разных регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.