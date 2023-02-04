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12 минут назад

Воронежец заразился малярией на отдыхе в Африке

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Мужчина из Воронежа заразился малярией во время новогоднего отдыха в Танзании. Об этом сообщает Вести.ру со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Малярия передаётся от больного человека здоровому через укус самки комара рода Anopheies. Болезнь проявляется недомоганием, приступами, подъёмами высокой температуры, ознобами, расстройствами организма.

Санврачи предупреждают, что за неделю до выезда в тропические страны нужно принимать противомалярийный препарат. На территории страны – защищаться от насекомых. Если по возвращению заметно недомогание, нужно обратиться за помощью к врачу.

Непосредственно в другой стране могут помочь репелленты, отпугивающие комаров, а также инсектицидные препараты.

Если по возвращении вы почувствовали недомогание и прочие симптомы возможной болезни, обратитесь за медицинской помощью и расскажите, где были. Возможно, потребуется исследование крови на малярию.

Тропическая малярия, если человек не предпримет своевременного лечения, может обернуться летальным исходом.


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