В России
сегодня, 10:48
Сотрудницу почты обвинили в хищении 4,5 млн рублей
Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Магаданской области.
Следователи выяснили, что женщина внесла фиктивные данные в Единую систему почтовых переводов, после чего похитила средства "Почты России".
"Ущерб, нанесенный организации преступными действиями, составил свыше четырех с половиной миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
В отношении сотрудницы возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ее саму поместили под подписку о невыезде.
Следователи выяснили, что женщина внесла фиктивные данные в Единую систему почтовых переводов, после чего похитила средства "Почты России".
"Ущерб, нанесенный организации преступными действиями, составил свыше четырех с половиной миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
В отношении сотрудницы возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ее саму поместили под подписку о невыезде.