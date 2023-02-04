В России

сегодня, 10:48

Сотрудницу почты обвинили в хищении 4,5 млн рублей

113
Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Магаданской области.

Следователи выяснили, что женщина внесла фиктивные данные в Единую систему почтовых переводов, после чего похитила средства "Почты России".

"Ущерб, нанесенный организации преступными действиями, составил свыше четырех с половиной миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

В отношении сотрудницы возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ее саму поместили под подписку о невыезде.
113

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

сегодня, 10:09

В России
В РФ упал спрос на земельные участки под новые проекты
#земельные участки #спрос
В РФ упал спрос на земельные участки под новые проекты

вчера, 16:49

В России
Санкции могут привести к пересмотру налоговой системы в нефтяной отрасли
#налоги #нефть
Санкции могут привести к пересмотру налоговой системы в нефтяной отрасли

вчера, 16:00

В России
РБК: производители молока стали маскировать реальный объем упаковки надписью «1 кг»
#молоко #объем
РБК: производители молока стали маскировать реальный объем упаковки надписью «1 кг»

вчера, 14:59

В России
В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора

вчера, 14:20

В России
#золото
1
Россияне впервые купили более 50 т золота

вчера, 14:18

В России