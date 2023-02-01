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Ссора 49-летнего пасынка с отчимом закончилась трагически

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#конфликт #побои
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Ссора 49-летнего пасынка с отчимом закончилась трагически

Пасынок умер - на его теле нашли следы от 52 ударов.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 50-летнего мужчины, обвиняемого в смертельном избиении пасынка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчины были почти ровесниками: отчиму - 50 лет, пасынку - 49.

По версии следствия, ночью 10 мая прошлого года пьяный липчанин в своей квартире на улице 15-й микрорайон поссорился с 49-летним пасынком и жестоко его избил руками, ногами и тростью. 

Избитый пасынок умер от побоев на месте. Причиной его смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок - на его теле судмедэксперты нашли следы от не менее чем 52 ударов. 

Отчиму теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
1 1571
#конфликт #побои
3

Комментарии (1)

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Светлана

38 минут назад
Суровый 15 мкр
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