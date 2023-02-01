Происшествия
сегодня, 10:46
Ссора 49-летнего пасынка с отчимом закончилась трагически
Пасынок умер - на его теле нашли следы от 52 ударов.
В Липецке направлено в суд уголовное дело 50-летнего мужчины, обвиняемого в смертельном избиении пасынка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчины были почти ровесниками: отчиму - 50 лет, пасынку - 49.
По версии следствия, ночью 10 мая прошлого года пьяный липчанин в своей квартире на улице 15-й микрорайон поссорился с 49-летним пасынком и жестоко его избил руками, ногами и тростью.
Избитый пасынок умер от побоев на месте. Причиной его смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок - на его теле судмедэксперты нашли следы от не менее чем 52 ударов.
Отчиму теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
По версии следствия, ночью 10 мая прошлого года пьяный липчанин в своей квартире на улице 15-й микрорайон поссорился с 49-летним пасынком и жестоко его избил руками, ногами и тростью.
Избитый пасынок умер от побоев на месте. Причиной его смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок - на его теле судмедэксперты нашли следы от не менее чем 52 ударов.
Отчиму теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Светлана