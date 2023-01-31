Одежду и обувь можно сдать на вторичную переработку в ТЦ «Радуга».

«ЭкоПром-Липецк» установил контейнеры для сбора текстиля в торговом центре «Радуга» и Центре по работе с физ. лицами.

Проект «Эко.Шкаф» дает второй шанс ненужным вещам. Одежду, обувь, постельное белье и домашний текстиль можно будет сдать в специальные контейнеры.

«Ежегодно тонны одежды и текстиля попадают на полигоны. Большая часть этих отходов не перерабатывается и не используется повторно. Отбирать эту фракцию на мусоросортировочном заводе, как стекло или полиэтилен невозможно. Поэтому мы запустили экологический проект «Эко.Шкаф» по сбору и дальнейшей утилизации текстиля,» - прокомментировала представитель АО «ЭкоПром-Липецк» Зиганчина Ольга.

Сейчас в Липецке организованы точки сбора:

- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort») ул. Студеновская, д.184;

- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк» ул. У.Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);

- на контейнерных площадках ул. Хренникова, 1 и ул. Бехтеева, 10.



Что можно сдавать?

- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии),

- детскую и взрослую обувь,

- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял),

- постельное белье.

Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!

А вот влажные, заплесневелые, пахнущие вещи в контейнеры просят не складировать.

Собранный текстиль затем отправится на сортировку и чистку. Затем часть вещей пойдет на благотворительность нуждающимся, часть вернется в повторный оборот, а то, что невозможно использовать по прямому назначению на вторичную переработку и ветошь.

Благодаря круговороту вещей, мы можем сократить количество отходов на полигонах и продлить жизнь ненужным вещам.

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