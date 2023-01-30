Общество

26 минут назад

Медики просят откликнуться родственников мужчины, у которого ампутировали ноги

794
#обморожение #переохлаждение
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Медики просят откликнуться родственников мужчины, у которого ампутировали ноги

Он приехал в Липецкую область из Калуги на заработки.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, с 17 января на лечении в ожоговом центре находится 42-летний мужчина с обморожениями.

Мужчина по фамилии Юшкин ищет родственников в Калуге. В Липецкую область он приехал на подработку в яблоневые сады. Но тут с ним случилась беда.

У пациента — тяжёлая жизненная ситуация, из-за обморожений ему отрезали обе ноги, и забрать из больницы его некому. К поиску калужских родственников мужчины уже подключились волонтёры организации «Лиза Алерт».

Напомним, на минувшей неделе в Липецке искали родственников мужчины, который попал в больницу с обморожениями рук и ног и переохлаждением — его нашли на улице Народной в селе Кулешовка. У этого пациента родные нашлись, и сегодня его благополучно забрали из больницы.
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#обморожение #переохлаждение
3

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