Общество
26 минут назад
Медики просят откликнуться родственников мужчины, у которого ампутировали ноги
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Он приехал в Липецкую область из Калуги на заработки.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, с 17 января на лечении в ожоговом центре находится 42-летний мужчина с обморожениями.
Мужчина по фамилии Юшкин ищет родственников в Калуге. В Липецкую область он приехал на подработку в яблоневые сады. Но тут с ним случилась беда.
У пациента — тяжёлая жизненная ситуация, из-за обморожений ему отрезали обе ноги, и забрать из больницы его некому. К поиску калужских родственников мужчины уже подключились волонтёры организации «Лиза Алерт».
Напомним, на минувшей неделе в Липецке искали родственников мужчины, который попал в больницу с обморожениями рук и ног и переохлаждением — его нашли на улице Народной в селе Кулешовка. У этого пациента родные нашлись, и сегодня его благополучно забрали из больницы.
Мужчина по фамилии Юшкин ищет родственников в Калуге. В Липецкую область он приехал на подработку в яблоневые сады. Но тут с ним случилась беда.
У пациента — тяжёлая жизненная ситуация, из-за обморожений ему отрезали обе ноги, и забрать из больницы его некому. К поиску калужских родственников мужчины уже подключились волонтёры организации «Лиза Алерт».
Напомним, на минувшей неделе в Липецке искали родственников мужчины, который попал в больницу с обморожениями рук и ног и переохлаждением — его нашли на улице Народной в селе Кулешовка. У этого пациента родные нашлись, и сегодня его благополучно забрали из больницы.
794