В Липецке ищут родных найденного на улице c переохлаждением и обморожениями мужчины

За последние два дня в ожоговый центр поступили два пациента с переохлаждениями и обморожениями.

Сегодня в 0:30 в ожоговый центр поступил 57-летний мужчина с обморожениями рук и ног и переохлаждением. Мужчина был найден на улице Народной в селе Кулешовка. Медики просят откликнуться его родственников — возможно, мужчину ищут. Пациент говорит, что его фамилия Чеботарёв.



26 января в 3:00 в ожоговый центр из села Боринское привезли 73-летнюю женщину. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пенсионерку наши полузамёрзшей соседи: женщина лежала на земле на огороде. Ей диагностировали сильное переохлаждение и обморожения рук и ног.