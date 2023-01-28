Лучшая игра Липецка, гол дебютанта и упущенное первое место

Но в борьбе за 2-е место Липецк - главный фаворит.

Сборная Липецкой области по мини-футболу сегодня потеряла шансы победить в регулярном чемпионате, но сделала уверенный шаг ко 2-му месту. В Нижнем Новгороде липчане уверенно разобрались с местным «Норманом» - 4:0.

Соперник подошёл к матчу на высоком 4-м месте и был горазд доставить неприятности. Но на него сразу вылили ушат холодной воды. Первый гол нам «подарили» сами хозяева, потеряв мяч вблизи своих ворот и разыгравшийся в последних матчах Кирилл Докучаев обводящим ударом отправил мяч в дальний угол – 1:0.

До перерыва липчане забили три безответных мяча, причем второй гол в забил наш дебютант Виктор Сосковец, «расчехливший пушку» на 9-й минуте. Удар был такой силы, что мяч слетел бы в сетку и вместе с вратарём.



Сосковец из «Новой Генерации», как и экс-игрок столичного «Динамо» Александр Графский, сегодня впервые сыграли за нашу команду.







Во втором тайме команды забили друг другу по два раза. Наш Леон Геджуа пропустил один мяч между ног, а второй после дальнего удара под перекладину.

Самым эффектным стал 5-й мяч Липецка: Фидан Низамутдинов после розыгрыша штрафного поразил дальнюю «девятку», да ещё с рикошетом от перекладины.

Гол Низамутдинова



Тот же Низамутдинов упустил шанс, оформить дубль. когда не реализовал 10-метровый, но это уже было не так важно. На счету лучшего бомбардира липчан 15 голов в 15-ти матчах - 4-й результат на "Западе".



- Сами себе привезли 2-3 гола, уже нужно было отыгрываться. Команда встала сзади, выбрала такую тактику, играла от обороны и ловила нас на контратаках, прокомментировал матч старший тренер «Нормана» Дмитрий Чугунов.

- По игре, по отношению — был пока что лучший матч сезона. Один из тех немногих моментов, когда я был удовлетворён качеством игры, - сказал главный тренер липчан Темур Алекберов. - Играли здорово, тактически грамотно, поэтому сегодня я порадовался.

Сегодня в предпоследнем туре победу в «регулярке» обеспечила себе КПРФ-2, победив на выезде «Саратов-Волгу» - 10:4.

Конкурент липчан за 2-е место «Факел» из Сургута тоже выиграл – в гостях у якутской «Зари» со счётом 4:1. У двух команд стало по 40 очков (у КПРФ-2 – 45), но липчане выше по дополнительным показателям. Чтобы оформить 2-е место и получить «серебряные» медали «регулярки», нашей команде нужно в последнем туре 4 февраля дома выиграть у «Саратов-Волги», а затем начнутся игры плей-офф.

МФК «Норман» - Липецкая область – 2:5 (0:3).

Голы: 0:1 Докучаев, 3. 0:2 – Сосковец, 9. 0:3 – Е.Елисеев, 11. 0:4 – И.Андреев, 35. 1:4 – А.Гребенщиков, 42. 1:5 – Низамутдинов, 42. 2:5 – Бритов, 43.

Не реализованный 10-м: Низамутдинов, 48 (вратарь).



«Норман»: Плево - В.Бессонов, Гребенщиков, Муждаков, Костраба - Н.Смирнов, Крис, Самусенко, Бритов - Волковский, Шешуков.

Липецкая область: Геджуа - Гуляйкин, Ил.Андреев, Гибадуллин, Сосковец - Докучаев, Графский, Елисеев, Подковыров - Низамутдинов.

Фолы: 10 – 8 (4 – 3). Предупреждены: Костарба – Гуляйкин.

28 января. Нижний Новгород. ФОК «Мещёрский». 250 зрителей.



Фото и видео МФК "Норман" (Нижний Новгород)

