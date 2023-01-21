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iPhone загорелся во время ночной зарядки
Старый iPhone 4 воспламенился во время ночной зарядки. Пожар попал на камеру видеонаблюдения и был обнаружен только утром, сообщает Газета.ру.
Семья из Огайо чудом не пострадала, так как смартфон начал гореть ночью, когда все спали.
«Нам очень повезло, что мы избежали пожара в доме. Вчера вечером наши дети заряжали старый iPhone 4, и он загорелся на нашей кухне, пока мы спали. К счастью, мы только вчера убрали все со стойки, так как там обычно много школьных учебников и бумаг», — пишут пострадавшие.
Проснувшись утром, семья обнаружила осколки смартфона и черную сажу на поверхности стола. Момент с воспламенением iPhone 4 попал в объектив умной камеры Google Nest Camera.
Причиной пожара могло послужить использование дешевого зарядного устройства. Особую роль также сыграл возраст iPhone 4, которому уже более 12 лет. Зарядка смартфона с устаревшей батареей может привести к перезарядке и перегреву аккумулятора, что влечет за собой потенциальное воспламенение.
Семья из Огайо чудом не пострадала, так как смартфон начал гореть ночью, когда все спали.
«Нам очень повезло, что мы избежали пожара в доме. Вчера вечером наши дети заряжали старый iPhone 4, и он загорелся на нашей кухне, пока мы спали. К счастью, мы только вчера убрали все со стойки, так как там обычно много школьных учебников и бумаг», — пишут пострадавшие.
Проснувшись утром, семья обнаружила осколки смартфона и черную сажу на поверхности стола. Момент с воспламенением iPhone 4 попал в объектив умной камеры Google Nest Camera.
Причиной пожара могло послужить использование дешевого зарядного устройства. Особую роль также сыграл возраст iPhone 4, которому уже более 12 лет. Зарядка смартфона с устаревшей батареей может привести к перезарядке и перегреву аккумулятора, что влечет за собой потенциальное воспламенение.