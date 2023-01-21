Коронавирус

19 минут назад

В Липецкой области коронавирус выявлен у 23 человек

60
#коронавирус
В Липецкой области коронавирус выявлен у 23 человек

За прошедшие сутки с коронавирусной инфекцией в Липецкой области госпитализировали пять человек

По данным федерального Оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 23 человек, пятеро госпитализированы, 15 человек выздоровели. Не умер никто.

За время пандемии ковид был выявлен у 176 504 человек, не перенесли болезнь 3 947 липчан.

60
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Коронавирус в России: COVID и грипп иногда объединяются?
#Ковид #хроники коронавируса
1
Коронавирус в России: COVID и грипп иногда объединяются?

сегодня, 09:30

Коронавирус
Количество заболевших COVID-19 за сутки в Липецкой области выросло вдвое
#коронавирус
2
Количество заболевших COVID-19 за сутки в Липецкой области выросло вдвое

вчера, 11:13

Коронавирус
В Липецкой области выявили рекордное за месяц количество новых случаев COVID-19
#коронавирус
В Липецкой области выявили рекордное за месяц количество новых случаев COVID-19

19.01.2023 12:31

Коронавирус
В Липецкой области наблюдается небольшой рост выявленных за сутки случаев COVID-19
#коронавирус
В Липецкой области наблюдается небольшой рост выявленных за сутки случаев COVID-19

18.01.2023 11:25

Коронавирус
При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска
#пожар
При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска

18.01.2023 10:35

Происшествия
Коронавирусная статистика за сутки: заболели 13 человек, выздоровели 12
#коронавирус
2
Коронавирусная статистика за сутки: заболели 13 человек, выздоровели 12

17.01.2023 12:50

Коронавирус