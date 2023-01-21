В Липецкой области коронавирус выявлен у 23 человек

За прошедшие сутки с коронавирусной инфекцией в Липецкой области госпитализировали пять человек

По данным федерального Оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области COVID-19 выявлен у 23 человек, пятеро госпитализированы, 15 человек выздоровели. Не умер никто.



За время пандемии ковид был выявлен у 176 504 человек, не перенесли болезнь 3 947 липчан.



