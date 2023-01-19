Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»

ДТП произошло в Измалковском районе.

18 января в девять утра в Измалковском районе на дороге Измалково – С. Семенек столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 42-летнего мужчины и «ВАЗ-2109» под управлением 46-летнего водителя.



Как сообщает пресс-служба полиции, водитель «девятки» был госпитализирован с различными травмами.