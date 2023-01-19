Происшествия

сегодня, 09:44

Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»

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#ДТП
Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»

ДТП произошло в Измалковском районе.

18 января в девять утра в Измалковском районе на дороге Измалково – С. Семенек столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 42-летнего мужчины и «ВАЗ-2109» под управлением 46-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба полиции, водитель «девятки» был госпитализирован с различными травмами.
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#ДТП

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