Происшествия

сегодня, 08:39

40-летнй липчанин нашел банковскую карту и отправился по магазинам

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#кража

В Липецке по подозрению в краже денег с банковского счета задержан 40-летний мужчина. По данным полиции, он нашел банковскую карту и с ее помощью расплачивался в магазинах.

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О краже денег в полицию заявила 57-летняя липчанка, она рассказала, что потеряла карту, а 2 января кто-то использовал её при оплате покупок на 9700 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили в каких магазинах использовалась карта, просмотрели записи камер видеонаблюдения и в ходе специальных мероприятий установили причастность к совершению преступления неработающего 40-летнего жителя Липецка.

«Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
1 768
#кража

Комментарии (1)

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Внушаемый

41 минуту назад
Вообще,карту банка потерять не сложно ! Она маленькая,скользкая,отдельная(не в связке ),часто используемая ! Для пожилых людей с негнущимися пальцами и плохим зрением просто беда !
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