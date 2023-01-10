40-летнй липчанин нашел банковскую карту и отправился по магазинам

В Липецке по подозрению в краже денег с банковского счета задержан 40-летний мужчина. По данным полиции, он нашел банковскую карту и с ее помощью расплачивался в магазинах.



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О краже денег в полицию заявила 57-летняя липчанка, она рассказала, что потеряла карту, а 2 января кто-то использовал её при оплате покупок на 9700 рублей.



Сотрудники уголовного розыска выяснили в каких магазинах использовалась карта, просмотрели записи камер видеонаблюдения и в ходе специальных мероприятий установили причастность к совершению преступления неработающего 40-летнего жителя Липецка.



«Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

