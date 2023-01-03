Погода в Липецке установила новый температурный рекорд

Днём воздух в Липецке прогрелся до +6,3 градуса.

Предыдущий максимум нынешней даты, 3 января, сегодня оказался побит – разница составила 3,4 градуса.



Сегодня, 3 января синоптики зафиксировали в Липецке новый температурный рекорд за историю метеонаблюдений – днем воздух прогрелся до +6,3 градуса. Это максимум с 2018 года, когда максимальная температура в этот день составила +2,9 градуса, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.