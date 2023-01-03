Погода в Липецке

сегодня, 18:26

Погода в Липецке установила новый температурный рекорд

3 760
#температурный рекорд
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Погода в Липецке установила новый температурный рекорд

Днём воздух в Липецке прогрелся до +6,3 градуса.

Предыдущий максимум нынешней даты, 3 января, сегодня оказался побит – разница составила 3,4 градуса.

Сегодня, 3 января синоптики зафиксировали в Липецке новый температурный рекорд за историю метеонаблюдений – днем воздух прогрелся до +6,3 градуса. Это максимум с 2018 года, когда максимальная температура в этот день составила +2,9 градуса, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
3 760
#температурный рекорд
2

Комментарии (3)

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Кузнецов Артем

19 минут назад
Андрей, у нас в селе елку поставили вечером 1 января в новый год ее не было глядите к весне и тепло вам дадут.
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Липчанин

44 минуты назад
Наверно поэтому в доме по Гоголя,2 никто не подключает тепло уже неделю! А аварийные службы и ЕДС с заявками жителей играют в футбол лучше покойного Пеле...
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Андрей

сегодня, 18:31
а где свет в частном?
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