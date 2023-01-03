Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра в Липецкой области мокрый снег и дождь, днем до +4

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#снег #дождь
Завтра в Липецкой области мокрый снег и дождь, днем до +4

В тыл циклона начнется вторжение холодного арктического воздуха.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием активного циклона, который принесет с собой осадки различной интенсивности – преимущественно в виде снега. Кроме того, в тыл циклона начнется вторжение холодного арктического воздуха. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 января - 1-2 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 5 января – 1-3 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 6 января – 6-11 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью и днем будет от -1 до +4 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем будет от +1 до +3 градусов.

День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов мороза.
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#снег #дождь

Комментарии (1)

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КвадраБот Максим

сегодня, 17:19
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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